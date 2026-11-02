मराठवाडा

Dharashiv News: भूममध्ये पाइपलाइनच्या कामादरम्यान पोकलेन अंगावर; मजुराचा मृत्यू, मदतीसाठी ग्रामस्थ आक्रमक

Worker Dies in Poklen Accident at Bhoom Pipeline Work Site: कृष्णा-मराठवाडा योजनेच्या कामादरम्यान मजुराचा मृत्यू; कंपनीवर कारवाईची ग्रामस्थांची मागणी
Krishna Marathwada Lift Irrigation Project Worker Dies in Bhoom Pipeline Accident Villagers Demand Compensation and Justice

Krishna Marathwada Lift Irrigation Project Worker Dies in Bhoom Pipeline Accident Villagers Demand Compensation and Justice

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
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भूम: कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत भूम तालुक्यातील उळूप येथे सुरू असलेल्या पाइपलाइनच्या कामादरम्यान पोकलेन अंगावर गेल्याने अशोक बाळासाहेब सानप (वय ३०) या शेतकरी मजुराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना दि.२ नोव्हंबर रोजी दुपारी दीड वाजनच्यो वेळीस ही घटना घडली आहे. या घटनेमुळे उळूप गावात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मृताच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेपर्यंत मृतदेह घटनास्थळावरून हलवायचा नाही, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थ आणि कुटुंबीयांनी घेतली आहे.

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