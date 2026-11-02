Dharashiv News: भूममध्ये पाइपलाइनच्या कामादरम्यान पोकलेन अंगावर; मजुराचा मृत्यू, मदतीसाठी ग्रामस्थ आक्रमक

भूम: कृष्णा-मराठवाडा उपसा सिंचन योजनेअंतर्गत भूम तालुक्यातील उळूप येथे सुरू असलेल्या पाइपलाइनच्या कामादरम्यान पोकलेन अंगावर गेल्याने अशोक बाळासाहेब सानप (वय ३०) या शेतकरी मजुराचा दुर्दैवी मृत्यू झाला. ही घटना दि.२ नोव्हंबर रोजी दुपारी दीड वाजनच्यो वेळीस ही घटना घडली आहे. या घटनेमुळे उळूप गावात संतापाचे वातावरण निर्माण झाले असून, मृताच्या कुटुंबीयांना न्याय मिळेपर्यंत मृतदेह घटनास्थळावरून हलवायचा नाही, अशी ठाम भूमिका ग्रामस्थ आणि कुटुंबीयांनी घेतली आहे..Success Story: रायगडच्या लेकीची आकाशाला गवसणी! सानिका पांगारेची विमान क्षेत्रात भरारी, शिष्यवृत्तीची साथ अन् जिद्दीची प्रेरणादायी कहाणी.आर्थिक मदतीसाठी ग्रामस्थ आक्रमकमिळालेल्या माहितीनुसार, कृष्णा-मराठवाडा सिंचन योजनेच्या पाइपलाइनचे काम सुरू असताना पोकलेन अंगावर गेल्याने अशोक सानप यांचा जगवरच मृत्यू झाला. या घटनेने सानप कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. कुटुंबाचा आधार असलेल्या तरुण मजुराचा मृत्यू झाल्याने ग्रामस्थांमधून हळहळ व्यक्त होत आहे.या दुर्घटनेला जबाबदार असलेल्या कंपनीवर कठोर कारवाई करण्यात यावी, मृताच्या कुटुंबीयांना कंपनीकडून योग्य आर्थिक मोबदला देण्यात यावा, तसेच संबंधित कंपनीचे टेंडर रद्द करून तिचे लायसन्स तातडीने ब्लॉक करण्यात यावे, अशा मागण्या ग्रामस्थांनी केल्या आहेत. कंपनीच्या जबाबदारीची चौकशी करून दोषींवर कठोर कायदेशीर कारवाई करावी, अशीही त्यांची मागणी आहे..मृतदेह हलवण्यास नकारसोमवारी सायंकाळी सात वाजल्यापासून ग्रामस्थ आणि मृताच्या नातेवाइकांनी घटनास्थळी एकत्र येत मृतदेह जागेवरून हलवण्यास नकार दिला. कुटुंबीयांना योग्य आर्थिक मदत आणि न्याय मिळाल्याशिवाय मृतदेह हलवणार नसल्याचा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला आहे.या भूमिकेमुळे घटनास्थळी तणावपूर्ण परिस्थिती निर्माण झाली असून, परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पोलीस प्रशासनाकडून मोठा बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे. ग्रामस्थांच्या मागण्यांवर तोडगा निघावा आणि पीडित कुटुंबाला न्याय मिळावा, अशी अपेक्षा व्यक्त होत आहे..दोषींवर कठोर कारवाईची मागणीसंबंधित कंपनीवर खुनाचा गुन्हा दाखल करावा, अशी मागणी ग्रामस्थांनी केली आहे. मात्र, या प्रकरणात नेमकी कोणाची जबाबदारी निश्चित होते, कामाच्या ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना होत्या का आणि दुर्घटना कोणत्या परिस्थितीत घडली, याची सखोल चौकशी होणे आवश्यक आहे. चौकशीअंती दोषींवर योग्य ती कायदेशीर कारवाई करावी, अशी मागणीही पुढे येत आहे..दरम्यान, मृताच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत देण्याबाबत आणि ग्रामस्थांच्या मागण्यांबाबत प्रशासन व संबंधित कंपनीकडून कोणता निर्णय घेतला जातो, याकडे उळूपसह परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे. कुटुंबीयांना न्याय मिळेपर्यंत जामव सुरू ठेवण्याची भूमिका ग्रामस्थांनी घेतल्याने या प्रकरणातील पुढील घडामोडींना महत्त्व प्राप्त झाले आहे. पुढील चौकशी पोलीस प्रशासन करत आहेत.संरपच - विनोद वराळे.Young Trekker: वयाच्या दहाव्या वर्षी पदभ्रमंतीचे त्रिशतक; ओमराजेने सर केले २८ गड-किल्ले, ३०० ट्रेकची प्रेरणादायी कामगिरी.गावातील आमचा अशोक सानप हा गेल्या दोन वर्षापासून या कंपनीत काम करत आहे.कंपनीच्या साइटवर दुर्दैवी घटना घडली ही घटना दीड वाजण्याच्या समोरास घडली आहे गेल्या सात तासापासून मृत्यू शरीर जागेवरच असून कंपनीकडून कुठलीही मोबदल्याची घोषणा किंवा चर्चा देखील केली नाहीअशोक सानप कुटुंब यांना जोपर्यंत भरघोस मदत मिळत नाही तोपर्यंत मृत्यू शरीर जागेवरच ठेवण्याचा निर्णय निर्धार ग्रामस्थ व सानप कुटुंबीयांनी घेतला आहे ..मागील दीड ते दोन वर्षापासून आमचा बंधू अशोक सानप मराठवाडा कृष्णाच्या योजनेच्या पाईपलाईनच्या कामावर मजर म्हणून कामाला होता .मात्र आज त्याचा संशयास्पद मृत्यू झाला असल्याने आम्हाला न्याय मिळावा हीच अशी आमची मागणी आहे .मदन सानप मयताचा भाऊ.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.