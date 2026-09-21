Drought Disaster: निसर्गाचा दुहेरी फटका! आधी पावसाने ओढ दिली, आता वादळाने पाच एकर ऊस आडवा केला

-धनंजय शेटेभूम : भूम तालुक्यात यंदा पावसाने ओढ दिल्याने शेतकरी आधीच दुष्काळाच्या संकटात सापडला आहे. उपलब्ध पाण्यावर पिके जगविण्यासाठी शेतकऱ्यांची धडपड सुरू असतानाच आता वादळी पावसाने उरलेल्या पिकांनाही तडाखा दिला आहे. पाठसांगवी येथील शेतकरी शशीराज माने यांनी दुष्काळी परिस्थितीत मोठ्या कष्टाने आणि खर्च करून जपविलेला तब्बल पाच एकर ऊस २० सप्टेंबर रोजी सायंकाळी आलेल्या वादळी वाऱ्यामुळे अक्षरशः भुईसपाट झाला आहे..Police Officer Death: अचानक प्रकृती बिघडली अन् रक्ताची उलटी झाली; २५ वर्षीय महिला पोलिसाची मृत्यूशी झुंज अपयशी.यंदा पावसाचे प्रमाण अत्यल्प राहिल्याने भूम तालुक्यातील शेतकऱ्यांसमोर खरीप पिकांसह ऊस व इतर पिके वाचविण्याचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. पाण्याची उपलब्धता कमी असतानाही माने यांनी उपलब्ध पाण्याचे नियोजन करून पाच एकर ऊस पीक जपले. पिकाची वाढ टिकवून ठेवण्यासाठी पाणी, खते, औषधे तसेच मजुरीवर मोठा खर्च केला. दुष्काळी परिस्थितीत पीक हातात येईल, अशी अपेक्षा असतानाच निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका बसला..२० सप्टेंबर रोजी सायंकाळी सुमारे पाच वाजण्याच्या सुमारास पाठसांगवी परिसरात अचानक वादळी वाऱ्यासह पाऊस झाला. जोरदार वाऱ्यामुळे शेतातील उभा असलेला संपूर्ण पाच एकर ऊस आडवा झाला. त्यामुळे माने यांच्या अपेक्षांवर पाणी फिरले असून, उत्पादनावरही मोठा परिणाम होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे..दुष्काळाच्या काळात पिकाला पाणी देण्यासाठी शेतकऱ्याला अतिरिक्त खर्च करावा लागतो. त्यातच वादळी वाऱ्यामुळे पीक जमीनदोस्त झाल्यास शेतकऱ्याचे आर्थिक गणित पूर्णपणे कोलमडते. ऊस उभा करण्यासाठी केलेला खर्च, घेतलेली मेहनत आणि आगामी उत्पादनाची अपेक्षा यामुळे माने यांचे मोठे नुकसान झाले आहे..Teacher Success Story: घर सांभाळत क्लासेस, अन् त्यातून अभ्यासाची तयारी; रजिया मुलाणींची शिक्षकपदी प्रेरणादायी भरारी, जिद्द, मेहनत अन् कुटुंबाची साथ...शेतकऱ्यांच्या नुकसानीकडे प्रशासनाने गांभीर्याने पाहावेभूम तालुक्यात यंदा पावसाअभावी अनेक शेतकरी आर्थिक अडचणीत आहेत. अशा परिस्थितीत नैसर्गिक आपत्तीमुळे पिकांचे नुकसान झाल्यास संबंधित यंत्रणेने केवळ पाहणी न करता प्रत्यक्ष नुकसानीची नोंद घेऊन तातडीने पंचनामे करणे गरजेचे आहे. वादळी वाऱ्यामुळे नुकसान झालेल्या ऊस पिकाची पाहणी करून पंचनामा करावा आणि शासनाच्या निकषानुसार शेतकऱ्याला नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, अशी मागणी शेतकरी वर्गातून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.