Bidkin DMIC: उद्योग आले, गुंतवणूक वाढली; पण पाणी, रोजगार अन् रस्त्यांचे प्रश्न कायम! बिडकीनकर आता मुंबईत धडकणार, उद्योगमंत्र्यांचे निर्देशही धाब्यावर?

-रविंद्र गायकवाडबिडकीन : एकीकडे बिडकीन परिसरात दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडॉर (DMIC) अंतर्गत कोट्यवधींची औद्योगिक गुंतवणूक आणि उद्योगांचे जाळे विस्तारत असताना दुसरीकडे स्थानिक नागरिकांच्या मूलभूत प्रश्नांना मात्र अद्यापही अपेक्षित न्याय मिळत नसल्याने संताप व्यक्त होत आहे. उद्योगमंत्री उदय सामंत यांनी प्रलंबित प्रश्नांच्या अंमलबजावणीबाबत निर्देश दिल्यानंतरही स्थानिक पातळीवर कामांना अपेक्षित गती मिळत नसल्याचा आरोप बैठकीत करण्यात आला. त्यामुळे आता निवेदने आणि पाठपुराव्यापलीकडे जाऊन मुंबईत मुख्यमंत्र्यांच्या दरबारात धडक देण्याचा निर्धार बिडकीन DMIC समितीच्या बैठकीत करण्यात आला..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...रविवारी (ता. १५) बसस्थानकासमोरील गेस्ट हाऊस येथे झालेल्या बैठकीत DMIC प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांचे प्रश्न, भूखंड, पुनर्वसन, बांधकाम परवानगी शुल्क, स्थानिक युवकांचा रोजगार, पिण्याचे पाणी, बायपास, रिंगरोड आणि कचरा व्यवस्थापन अशा अनेक विषयांवर चर्चा झाली. औद्योगिक विकासाचा फायदा स्थानिकांना कधी मिळणार, असा सवाल उपस्थित करत नागरिकांनी प्रशासनाच्या कार्यपद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली..३५० रोजगारानंतरही स्थानिक युवकांच्या संधीचा प्रश्न!DMIC परिसरातील कंपन्यांमध्ये स्थानिक युवकांना प्रथम प्राधान्य मिळावे, अशी मागणी करण्यात आली. बेरोजगार युवक-युवतींचे बायोडाटा जमा करण्यात आले असून, आतापर्यंत सुमारे ३५० जणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न झाल्याची माहिती ॲड. संचित पातुनकर यांनी दिली. येत्या काही दिवसांत भव्य रोजगार मेळावा आयोजित करण्यात येणार आहे. तीन ते सहा महिन्यांचे कौशल्य विकास प्रशिक्षण देऊन युवकांना रोजगारक्षम बनविण्यासह उद्योजक घडविण्यावर भर देण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली..बायपास, पाणीपुरवठा आणि रिंगरोडचे प्रश्न कायमबिडकीनला जोडणाऱ्या सुमारे चार किलोमीटरच्या रस्त्याची दुरुस्ती, बायपास, रिंगरोड आणि नियमित पाणीपुरवठ्याचे प्रश्न अद्याप प्रलंबित आहेत. यासाठी DMIC संघर्ष समिती आणि ग्रामपंचायतीच्या माध्यमातून वारंवार पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे. मात्र, अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याने आता नागरिकांची स्वतंत्र टीम तयार करून मुख्यमंत्र्यांची तातडीने भेट घेण्यात येणार असून, मुंबईत धडक मोर्चा काढण्यात येणार असल्याचे सरपंच अशोक धर्मे यांनी सांगितले..प्लास्टिक कचऱ्यावर बंदी, गावांच्या स्वच्छतेसाठी पुढाकारबिडकीनसह परिसरातील गावांमध्ये प्लास्टिक कचऱ्याचा वाढता प्रश्न गंभीर होत आहे. प्लास्टिकचा वापर आणि कचरा यावर नियंत्रण आणण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना कराव्यात, तसेच प्रत्येक गाव स्वच्छ ठेवण्यासाठी नागरिकांनी पुढाकार घ्यावा, असे आवाहन करण्यात आले. टोयोटाच्या माध्यमातून शाळा, जेएसडब्ल्यूच्या माध्यमातून बाजारतळ आणि अँथरच्या माध्यमातून कचरा व्यवस्थापनासाठी प्रयत्न सुरू असल्याची माहिती देण्यात आली. तसेच १५ एकर क्षेत्रात तीन ठिकाणी प्रत्येकी पाच एकरप्रमाणे मैदान विकसित करण्याचा प्रस्ताव असल्याचेही सांगण्यात आले..उद्योगमंत्र्यांच्या निर्देशानंतरही अंमलबजावणीचा प्रश्न!उद्योगमंत्री उदय सामंत यांच्या निर्देशानंतरही स्थानिक प्रशासनाकडून अपेक्षित कार्यवाही होत नसल्याची नाराजी बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. त्यामुळे आता स्थानिक नागरिक, शेतकरी आणि युवकांना एकत्र करून शासनाचे लक्ष वेधले जाणार आहे. केवळ औद्योगिक विकास नको, तर त्यासोबत स्थानिकांचा विकास, रोजगार आणि मूलभूत सुविधा मिळाल्याच पाहिजेत, अशी ठाम भूमिका बैठकीत मांडण्यात आली.बैठकीस माजी सरपंच राजू कुलकर्णी, नंदकुमार वैद्य, मच्छिंद्र हाडे, ॲड. संचित पातुनकर, रमेश शिंदे, विजय चव्हाण, किरण गुजर, ज्ञानेश्वर औटी, शिवाजी गव्हाणे, संदीप गायकवाड यांच्यासह DMIC प्रकल्पग्रस्त शेतकरी, नागरिक आणि युवक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते..Success Story: दिवसा शिक्षण, रात्री सफाईचे काम; जिद्दीने मिळवली सूक्ष्मजीवशास्त्राची पदवी, कोथरूडच्या रेश्माचा प्रेरणादायी प्रवास...आता मुंबईतूनच निर्णयाची अपेक्षा!औद्योगिक प्रकल्पासाठी जमिनी देणारे शेतकरी, रोजगाराच्या प्रतीक्षेतील युवक आणि पिण्याच्या पाण्यासाठी झगडणारे नागरिक यांच्या प्रश्नांना प्राधान्य मिळावे, ही प्रमुख मागणी आहे. उद्योगमंत्र्यांच्या निर्देशांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी होत नसल्याच्या तक्रारीमुळे आता बिडकीनकरांनी मुंबईत मोर्चा काढून मुख्यमंत्र्यांपर्यंत आपला आवाज पोहोचविण्याची तयारी सुरू केली आहे. त्यामुळे या आंदोलनानंतर शासन आणि स्थानिक प्रशासन कोणती भूमिका घेते, याकडे परिसराचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.