Bidkin Police : डोंगरू नाईक तांड्यावर तलवार, चाकू, कुऱ्हाडी, एअरगनसह एक जण अटक, शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन; बिडकीन पोलिसांची कारवाई

Man Arrested in Paithan for Creating Terror with Sharp Weapons : बिडकीन पोलिसांनी पैठण तालुक्यातील डोंगरू नाईक तांडा येथे गावात दहशत निर्माण करणाऱ्या भगवान देविदास चव्हाण (वय ३८) या व्यक्तीला तलवार, कुऱ्हाड, चाकू आणि एअरगनसह अटक करून शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल केला आहे.
Man Arrested with Sword, Axes, and Airgun in Paithan for Violating Arms Ban

सकाळ वृत्तसेवा
रविंद्र गायकवाड

बिडकीन : डोंगरू नाईक तांडा,ता.पैठण येथे दहशत निर्माण करणाऱ्या एका व्यक्तीस धारदार हत्यारांसह बिडकीन पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या प्रकरणी भारतीय हत्यार कायदा कलम 4/25 सह मुंबई पोलीस अधिनियम 135 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी फिर्यादी पोलीस उपनिरीक्षक संभाजी लहूराव झिंजुर्डे (वय 35, नेमणूक पोलीस ठाणे बिडकीन) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भगवान देविदास चव्हाण (वय 38, रा. डोंगरू नाईक तांडा, ता. पैठण) याच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे.

