Bidkin Police : डोंगरू नाईक तांड्यावर तलवार, चाकू, कुऱ्हाडी, एअरगनसह एक जण अटक, शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन; बिडकीन पोलिसांची कारवाई

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : डोंगरू नाईक तांडा,ता.पैठण येथे दहशत निर्माण करणाऱ्या एका व्यक्तीस धारदार हत्यारांसह बिडकीन पोलिसांनी ताब्यात घेतले. या प्रकरणी भारतीय हत्यार कायदा कलम 4/25 सह मुंबई पोलीस अधिनियम 135 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.याप्रकरणी फिर्यादी पोलीस उपनिरीक्षक संभाजी लहूराव झिंजुर्डे (वय 35, नेमणूक पोलीस ठाणे बिडकीन) यांनी दिलेल्या फिर्यादीवरून भगवान देविदास चव्हाण (वय 38, रा. डोंगरू नाईक तांडा, ता. पैठण) याच्याविरोधात गुन्हा नोंदविण्यात आला आहे..पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार, दिनांक 23 ऑक्टोबर 2025 रोजी दुपारी 3 वाजता, आरोपी भगवान चव्हाण हा आपल्या गावातील सार्वजनिक ठिकाणी दहशत निर्माण करत धारदार लोखंडी तलवार, दोन कुऱ्हाडी, एक धारदार चाकू आणि एक एअरगन आपल्या ताब्यात बाळगताना पोलिसांना आढळला..या कारवाईत आरोपीने माननीय जिल्हाधिकारी, छत्रपती संभाजीनगर यांनी 13 ऑक्टोबर 2025 रोजी जारी केलेल्या शस्त्रबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्याचे आढळून आले आहे. त्यामुळे त्याच्यावर भारतीय हत्यार कायदा कलम 4/25 व मुंबई पोलीस अधिनियम कलम 135 अन्वये गुन्हा दाखल करण्यात आला.या प्रकरणी पोलीस ठाणे प्रभारी सपोनी निलेश शेळके यांच्या मार्गदर्शनाखाली पोहेका 847 अजित शेकडे तपास करत आहेत.