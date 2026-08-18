Lamgavhan Burglary Case: लामगव्हाण घरफोडीचा गुन्हा अवघ्या २४ तासांत उघड; १.९८ लाखांचा सोन्या-चांदीचा मुद्देमाल हस्तगत, दोन विधीसंघर्षग्रस्त बालक ताब्यात

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : लामगव्हाण येथे घरफोडी करून सोन्या-चांदीचे दागिने व रोख रक्कम असा एकूण १ लाख ९८ हजार ६०० रुपयांचा मुद्देमाल चोरीला गेल्याची घटना घडली होती. बिडकीन पोलिसांनी या गुन्ह्याचा तपास अवघ्या २४ तासांत पूर्ण करून चोरीस गेलेला संपूर्ण मुद्देमाल हस्तगत केला आहे. या प्रकरणात दोन विधीसंघर्षग्रस्त बालकांचा सहभाग निष्पन्न झाला असून, त्यांना ताब्यात घेण्यात आले आहे..लामगव्हाण येथील रहिवासी प्रसाद संजय मिसाळ हे १५ ऑगस्ट रोजी सकाळी सहा वाजता घराला कुलूप लावून छत्रपती संभाजीनगर येथे गेले होते. दुसऱ्या दिवशी, १६ ऑगस्ट रोजी सकाळी आठ वाजता ते घरी परतले असता घराच्या दरवाजाचे कुलूप तुटलेले आढळून आले. घरातील कपाटही उघडे असल्याचे निदर्शनास आले. तपासणी केली असता कपाटातील सोन्याचे व चांदीचे दागिने तसेच रोख रक्कम चोरीस गेल्याचे समोर आले..याप्रकरणी मिसाळ यांच्या फिर्यादीवरून बिडकीन पोलिस ठाण्यात गुन्हा रजिस्टर क्रमांक ५११/२०२६, कलम ३०५(अ), ३३१(४) बीएनएस अन्वये १६ ऑगस्ट रोजी गुन्हा दाखल करण्यात आला..गुन्ह्याचे गांभीर्य लक्षात घेऊन बिडकीन पोलिसांनी तातडीने तपास सुरू केला. तांत्रिक तपास तसेच गोपनीय माहितीच्या आधारे पोलिसांनी तपासाची चक्रे वेगाने फिरवली. तपासादरम्यान दोन विधीसंघर्षग्रस्त बालकांचा गुन्ह्यात सहभाग निष्पन्न झाला. त्यांना ताब्यात घेऊन चौकशी केली असता चोरीस गेलेला मुद्देमाल हस्तगत करण्यात पोलिसांना यश आले..हस्तगत केलेला मुद्देमाल :- १० ग्रॅम वजनाचे सोन्याचे दागिने — अंदाजे १ लाख ४१ हजार ६०० रुपये- चांदीची २० नाणी व चांदीचे दागिने — अंदाजे १७ हजार रुपये- रोख रक्कम — ४० हजार रुपयेअसा एकूण १ लाख ९८ हजार ६०० रुपये किमतीचा मुद्देमाल २४ तासांच्या आत हस्तगत करून कायदेशीर प्रक्रियेनुसार जप्त करण्यात आला आहे..या गुन्ह्याचा पुढील तपास बिडकीन पोलिसांकडून सुरू असून, गुन्ह्याशी संबंधित इतर बाबींचा तपास करण्यात येत आहे.ही कारवाई पोलीस अधीक्षक प्रकाश जाधव, छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण; अपर पोलीस अधीक्षक प्रशांत स्वामी आणि उपविभागीय पोलीस अधिकारी, पैठण विभाग सुनील पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली करण्यात आली.कारवाईत सहाय्यक पोलीस निरीक्षक निलेश शेळके, पोलीस उपनिरीक्षक मनजितसिंग सेना, पोलीस हवालदार योगेश नाडे, अमोल मगर, संदिप धनेधर तसेच पोलीस हेडकॉन्स्टेबल वाल्मीक निकम यांचा सहभाग होता..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.