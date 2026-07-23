Delhi Lathicharge Protest: दिल्लीतील विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्जचा बिडकीनमध्ये तीव्र निषेध; निलजगाव फाटा ते पोलिस ठाण्यापर्यंत विद्यार्थ्यांची पायी रॅली

रविंद्र गायकवाडबिडकीन : दिल्लीतील जंतरमंतर येथे आंदोलन करणाऱ्या विद्यार्थ्यांवर कथित लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वापर आणि मारहाण झाल्याच्या निषेधार्थ बिडकीनमध्ये गुरुवारी विद्यार्थी, सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक रस्त्यावर उतरले. आदिवासी चक्रीवादळ बहुउद्देशीय सामाजिक संस्था, महाराष्ट्र राज्यच्या नेतृत्वाखाली निलजगाव फाटा येथे शांततापूर्ण आंदोलन करण्यात आले. त्यानंतर निलजगाव फाटा ते बिडकीन पोलिस ठाणे अशी पायी रॅली काढून सहायक पोलिस निरीक्षक निलेश शेळके यांना विविध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले..आंदोलनकर्त्यांनी विद्यार्थ्यांवरील कथित कारवाईचा तीव्र निषेध नोंदवत, विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर संवाद साधण्याऐवजी बळाचा वापर करण्यात आल्याचा आरोप केला. भारतीय संविधानाने शांततापूर्ण आंदोलनाचा अधिकार दिलेला असताना विद्यार्थ्यांचा आवाज दडपण्याचा प्रयत्न झाल्याचा दावा करत शासनाने या प्रकरणाची गांभीर्याने दखल घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली..निवेदनात विद्यार्थ्यांवरील कथित लाठीचार्ज, अश्रुधुराचा वापर व मारहाणीची उच्चस्तरीय चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई करावी, नीट परीक्षेतील कथित पेपरफुटी आणि इतर गैरप्रकारांची सखोल चौकशी करावी, जखमी विद्यार्थ्यांना मोफत उपचार, आर्थिक मदत व नुकसानभरपाई द्यावी, विद्यार्थ्यांच्या न्याय्य मागण्यांवर तातडीने सकारात्मक निर्णय घ्यावा तसेच नीट पेपरफुटीमुळे आत्महत्या केलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना आर्थिक मदत द्यावी, अशा मागण्या करण्यात आल्या. तसेच केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांनी राजीनामा द्यावा, अशीही मागणी आंदोलनकर्त्यांनी केली..शासनाने विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांवर तातडीने निर्णय न घेतल्यास राज्यभर तीव्र आंदोलन उभारण्यात येईल, असा इशारा आंदोलनकर्त्यांनी दिला.या आंदोलनात संस्थेचे अध्यक्ष संदीप गायकवाड, ग्रामपंचायत सदस्य विकास गोर्डे, वंचित बहुजन आघाडीचे जिल्हा सहसचिव प्रभाकर ढोले, हिंदवी स्वराज्य संस्थेचे बप्पासाहेब आम्ले, संघर्ष फिजिकल अकॅडमीचे रवी जाधव, अमोल पवार, अजय भिवसाने, दीपक जगधने यांच्यासह शेकडो विद्यार्थी व विद्यार्थीनी,तसेच सामाजिक कार्यकर्ते आणि नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.