मराठवाडा

Bidkin News : देशसेवा आणि समाजसेवेला वाहिलेले जीवन संपले! नारायण लघाने यांच्या निधनाने गावात शोककळा

Ex-Serviceman and Policeman Narayan Laghane Passes Away : बिडकीन तालुक्यातील रांजणगाव खुरी येथील माजी सैनिक आणि विद्यमान पोलीस कर्मचारी नारायण काशिनाथ लघाने (वय ५३) यांचे २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी हृदयविकाराच्या झटक्याने निधन झाले; त्यांच्या पार्थिवावर शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले.
Ex-Serviceman and Policeman Narayan Laghane Dies of Heart Attack

Saakl

सकाळ वृत्तसेवा
बिडकीन : रांजणगाव खुरी येथील माजी सैनिक तसेच पोलीस सेवेत कार्यरत असणारे नारायण काशिनाथ लघाने (वय ५३) यांचे दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता हृदयविकाराच्या झटक्याने दुःखद निधन झाले. त्यांच्या निधनाने केवळ परिवारावर नव्हे तर संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे.

Army
death case
accident death
indian army soldier

