Bidkin News : देशसेवा आणि समाजसेवेला वाहिलेले जीवन संपले! नारायण लघाने यांच्या निधनाने गावात शोककळा

बिडकीन : रांजणगाव खुरी येथील माजी सैनिक तसेच पोलीस सेवेत कार्यरत असणारे नारायण काशिनाथ लघाने (वय ५३) यांचे दिनांक २२ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दुपारी ३.३० वाजता हृदयविकाराच्या झटक्याने दुःखद निधन झाले. त्यांच्या निधनाने केवळ परिवारावर नव्हे तर संपूर्ण गावावर शोककळा पसरली आहे..निधनानंतर त्यांच्या पार्थिवावर रांजणगाव खुरी येथे शासकीय इतमामात अंत्यसंस्कार करण्यात आले. यावेळी शासकीय अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत तोफेची शेवटची सलामी देत त्यांच्या शौर्याची आणि देशसेवेची दखल घेण्यात आली. ग्रामस्थ, पोलीस अधिकारी, सैनिक बांधव आणि नातेवाईकांनी अश्रुपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली.नारायण लघाने यांनी सन १९९२ ते २०११ या १९ वर्षांच्या कालावधीत भारतीय सैन्यात सेवा बजावली. देशाच्या विविध सीमेवर त्यांनी आपल्या कार्यक्षमतेने आणि शौर्याने कर्तव्य बजावले. या कालावधीत त्यांच्या उल्लेखनीय सेवेसाठी सात पदकांनी सन्मानित करण्यात आले होते..सेवानिवृत्तीनंतर त्यांनी सन २०१२ पासून २०२५ पर्यंत पोलीस दलात सेवा देत समाज आणि राष्ट्रसेवेत आपले योगदान कायम ठेवले. देशसेवा आणि शिस्तीला वाहिलेले त्यांचे जीवन अनेकांसाठी प्रेरणादायी ठरले.परिवार आणि गावात शोककळात्यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा आणि एक मुलगी असा परिवार आहे. त्यांच्या निधनाने कुटुंबियांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. ग्रामस्थांच्या वतीने संपूर्ण गावाने एकजुटीने त्यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली वाहिली..यावेळी गावातील नागरिकांनी तसेच समाजातील विविध स्तरातील मान्यवरांनी उपस्थित राहून माजी सैनिक नारायण लघाने यांच्या सेवाभावी आयुष्याचे स्मरण केले. त्याचबरोबर गावातील देशासाठी बलिदान दिलेल्या जवान हरिचंद्र लघाने यांच्या कार्याचीही आठवण काढत गावाने पुन्हा एकदा देशसेवेचा अभिमान व्यक्त केला."देशासाठी जगले आणि देशासाठीच गेले", अशा शब्दांत ग्रामस्थांनी त्यांना अंतिम निरोप दिला..