-रविंद्र गायकवाडबिडकीन : महाराष्ट्र भर सुरु असलेल्या चक्का जाम आंदोलनाला पाठिंबा देण्यासाठी बिडकीन व चितेगाव परिसरातील रिक्षाचालक आणि मालकांनी विविध मागण्यांसाठी चक्काजाम आंदोलन सुरू केले आहे.राष्ट्रीय ड्रायव्हर संयुक्त मोर्चा समितीचे पैठण तालुका रिक्षा संघटनेचे अध्यक्ष जावेद सय्यद यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू असलेले हे आंदोलन पैठण ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर करण्यात येत आहे. खासगी बसमधून होणारी अवैध प्रवासी वाहतूक, ई-रिक्षा, कॅब तसेच महानगरपालिका बससेवेच्या फेऱ्यांवर आक्षेप घेत रिक्षाचालकांनी आक्रमक भूमिका घेतली आहे..Success Story: शेतकऱ्यांचं गाव बनलं अधिकाऱ्यांचं गाव; जैनवाडीतील २२ तरुणांची डॉक्टर, अधिकारी, इंजिनिअर म्हणून भरारी!.आंदोलनादरम्यान चितेगाव टोलनाका परिसरात अवैध प्रवासी वाहतूक करणाऱ्या खासगी बस च्या चालक व मालकांना विनंती करत सुचना देण्यात आल्या. या बसेसमधून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना खाली उतरवून बसचालक व मालकांना अशा प्रकारची प्रवासी वाहतूक तातडीने बंद करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या. खासगी बसेसकडून नियमबाह्य पद्धतीने प्रवासी वाहतूक होत असल्याचा आरोप रिक्षाचालकांनी केला आहे..याशिवाय परिसरात वाढत असलेल्या ई-रिक्षा आणि कॅबच्या संख्येमुळे पारंपरिक रिक्षा व्यवसायावर परिणाम होत असल्याची भूमिका आंदोलनकर्त्यांनी मांडली आहे. तसेच महानगरपालिका बससेवेच्या फेऱ्या कमी कराव्यात किंवा संबंधित बससेवा बंद करावी, अशी मागणीही रिक्षाचालकांकडून करण्यात येत आहे..MPSC Success Story: कॉलेजमध्ये वेटर म्हणून काम, दिवसा नोकरी अन् रात्री अभ्यास; अर्जुन दारकुंडे यांची राज्यकर अधिकारीपदी झेप, जिद्दीचा प्रेरणादायी प्रवास...स्थानिक रिक्षाचालकांच्या रोजगाराचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचे सांगत या सर्व बाबींवर प्रशासनाने तातडीने लक्ष द्यावे, अशी मागणी आंदोलकांनी केली आहे. पैठण ते छत्रपती संभाजीनगर महामार्गावर आंदोलन सुरू असल्याने या मार्गावरील वाहतुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे वाहनचालक व प्रवाशांनी प्रवासाचे नियोजन करताना खबरदारी घ्यावी. रिक्षाचालकांच्या मागण्यांवर प्रशासन कोणती भूमिका घेते आणि या आंदोलनातून वाहतूक व्यवस्थेचा प्रश्न कसा मार्गी लागतो, याकडे परिसरातील नागरिकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.