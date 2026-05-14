Crop Insurance Issue : मंजुरीच्या घोषणा मोठ्या; पण शेतकऱ्यांच्या खात्यात ‘शून्य’च, देगलूरातील १७ हजार १५१ शेतकरी पीक विम्यापासून वंचित

देगलूर - प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेअंतर्गत नांदेड जिल्ह्यासाठी तब्बल ८८४.७१ कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई मंजूर झाल्याच्या घोषणा शासनाकडून करण्यात आल्या; मात्र प्रत्यक्षात हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप एक रुपयाही जमा झालेला नाही. देगलूर तालुक्यातील तब्बल १७ हजार १५१ शेतकरी विमा रकमेपासून वंचित राहिल्याने प्रशासनाविरोधात तीव्र संताप व्यक्त होत असून शुक्रवारी (ता. १५) देगलूर येथे शेतकऱ्यांचा मोर्चा काढण्यात येणार आहे..कागदावर मदत; शेतकऱ्यांच्या हातात मात्र निराशाचखरीप हंगाम २०२५-२६ मध्ये सोयाबीन, मूग, उडीद, तूर व बाजरी पिकांचे मोठ्या प्रमाणावर नुकसान झाले होते. त्यासाठी शासनाने मदत मंजूर केल्याचे सांगितले जात असले तरी देगलूर, खानापूर व मरखेल महसूल मंडळांतील हजारो शेतकऱ्यांच्या खात्यात अद्याप विम्याची रक्कम जमा झालेली नाही. शासनाचा तब्बल ३८५ कोटी रुपयांचा हिस्सा प्रलंबित असल्याने जिल्ह्यातील ३९ मंडळांतील शेतकरी मदतीपासून वंचित आहेत..निवडणुकांत आश्वासने; संकटात मात्र शेतकरी वार्यावरशेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर राजकारण करणारे लोकप्रतिनिधी आता मात्र मौन बाळगून असल्याची भावना शेतकऱ्यांतून व्यक्त होत आहे. पीक विमा मंजुरीच्या जाहिराती झळकतात; मात्र प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांच्या खात्यात पैसे का जमा होत नाहीत, याचे उत्तर प्रशासनाकडे नाही. अनेक गावांतील शेतकऱ्यांनी "फक्त घोषणांचा पाऊस, खात्यात मात्र कोरडेपणा," अशी संतप्त प्रतिक्रिया व्यक्त केली..काही मंडळांत पैसे; उर्वरितांना प्रतीक्षेची शिक्षाहाणेगाव, शहापूर, माळेगाव व नरंगल मंडळांत काही प्रमाणात विमा रक्कम जमा होण्यास सुरुवात झाली असली तरी देगलूर, खानापूर व मरखेल मंडळांतील शेतकरी अजूनही प्रतीक्षेत आहेत. तालुक्यातील ४५ हजार ६९४ शेतकऱ्यांना लाभ मिळणार असल्याचे सांगण्यात आले होते; मात्र त्यातील मोठा हिस्सा अजूनही रखडलेलाच आहे..'गणना प्रलंबित'चा आधार; शेतकऱ्यांच्या जखमेवर मीठजिल्ह्यातील ११ मंडळांमध्ये अद्याप 'गणना येणे बाकी' असल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. त्यामुळे विमा वितरण प्रक्रिया रखडली असून शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत. ऐन खरीपपूर्व तयारीच्या काळात विमा रक्कम न मिळाल्याने शेतकऱ्यांची चिंता अधिक वाढली आहे..'जिल्ह्यातील जवळपास ३९ मंडळांतील शेतकऱ्यांच्या विमा रकमेपोटी मिळणारा राज्य शासनाचा हिस्सा प्रलंबित आहे. तसेच ११ मंडळांची गणना येणे बाकी असल्याने त्या मंडळांतील शेतकऱ्यांनाही विम्याची रक्कम मिळालेली नाही.'- दत्तकुमार कळसाईत, जिल्हा कृषी अधीक्षक, नांदेड.