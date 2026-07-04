Electric Shock : हळद कारखान्यात विजेचा धक्का लागून बिहार मधील मजुराचा मृत्यू; वसमत तालुक्यातील घटना

हिंगोली - वसमत तालुक्यातील इंजनगाव येथे हळदीच्या कारखान्यात पाणी टाकण्यासाठी विद्युतपंपला पाईप लावतांना विजेचा धक्का बसल्याने बिहार राज्यातील कामगाराचा मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. या प्रकरणी वसमत ग्रामीण पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी ता. 3 अकस्मात मृ्त्यूची नोंद करण्यात आली आहे..इंजनगाव शिवारात असलेल्या हळदीवर प्रक्रिया करून पावडर तयार करणाऱ्या कारखान्यावर बिहार राज्यातील मजूर कामावर आहेत. या ठिकाणी हळद पावडर व इतर साहित्य तयार करून विक्रीसाठी पाठविले जाते.शुक्रवारी ता. 3 दुपारच्या सूुमारास गोविंदा पासवान (45, रा. समस्तीपूर, बिहार) हे काम करीत होते. यावेळी हळदीवर पाणी टाकण्यासाठी त्यांनी विद्युतपंप सुरु केला होता. त्यानंतर विद्युतपंपाला लोखंडी पाईप जोडत असतांना त्यांना विजेचा जोरदार धक्का बसला. यामध्ये ते पाईपला चिटकून काही क्षणातच बाजूला फेकल्या गेले..सदर प्रकार इतर मजूरांच्या लक्षात आल्यानंतर त्यांनी गोविंदा यांना तातडीने उपचारासाठी वसमत येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकिय अधिकाऱ्यांनी त्यांची तपासणी करून त्यांचा मृत्यू झाल्याचे जाहिर केले. या प्रकरणी मुकेश सदा यांच्या माहितीवरून वसमत ग्रामीण पोलिस ठाण्यात शुक्रवारी ता. 3 रात्री अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली आहे..वसमत ग्रामीण पोलिस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक रामदास निरदोडे, सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक बालाजी मिरासे, विजय उपरे यांच्या पथकाने घटनास्थळी भेट देऊन पाहणी केली. मयत गोविंदा यांच्या मृतदेहावर उत्तरीय तपासणी केल्यानंतर मृतदेह त्यांच्या मुळगावी पाठविण्यात आला आहे. मयत गोविंदा यांच्या पश्चात पत्नी, दोन मुले असा परिवार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले. सहाय्यक पोलिस उपनिरीक्षक मिरासे पुढील तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.