Parli Vaijnath Accident : परळीत टिप्परच्या धडकेत दुचाकीस्वार जागीच ठार

परळी वैजनाथ - शहरातील बीड रोडवरील थर्मल परिसरातील ब्रिजवर शुक्रवारी (ता. ३१) रात्री साडेसात वाजण्याच्या सुमारास झालेल्या भीषण अपघातात दुचाकीस्वाराचा जागीच मृत्यू झाला. भरधाव टिप्परने दुचाकीला जोरदार धडक दिल्याने हा अपघात घडला. पांडू वाघमारे (रा. शिवाजीनगर, परळी वैजनाथ) असे मृत दुचाकीस्वाराचे नाव आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, पांडू वाघमारे हे चेंबरी रेस्ट हाऊसजवळील थर्मल परिसरातील ब्रिजवरून दुचाकीने प्रवास करत असताना भरधाव टिप्परने त्यांच्या दुचाकीला जोरदार धडक दिली. धडकेची तीव्रता इतकी भीषण होती की, वाघमारे यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला.अपघाताची माहिती मिळताच परिसरातील नागरिकांनी घटनास्थळी धाव घेतली. घटनेमुळे काही काळ परिसरात गर्दी झाली होती. पोलिसांनी घटनास्थळी पोहोचून पंचनामा व पुढील कायदेशीर कारवाई सुरू केली..या दुर्दैवी घटनेमुळे शिवाजीनगर परिसरासह मृताच्या कुटुंबीयांवर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे.दरम्यान, थर्मल परिसरातील ब्रिजवरून अवजड वाहनांची मोठ्या प्रमाणावर वाहतूक होत असून, वाहनांचा वेगही चिंतेचा विषय बनला आहे. या पार्श्वभूमीवर संबंधित यंत्रणांनी वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवावे, अवजड वाहनांच्या वेगावर मर्यादा आणावी आणि अपघातप्रवण ठिकाणी आवश्यक सुरक्षा उपाययोजना कराव्यात, अशी मागणी नागरिकांतून होत आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.