Beed News : बीडमध्ये महायुतीच्या सभेत भाजपच्या दोन आमदारांची दांडी; पंकजाताईंच्या टोमण्याने राजकीय वर्तुळात रंगल्या चर्चा

- नितीन चव्हाणबीड - मराठवाडा विभाग पदवीधर मतदारसंघाची निवडणूक जजैसे जशी जवळ येत आहे, तसतसे बीड जिल्ह्यातील राजकीय वातावरण चांगलेच तापू लागले आहे. शनिवारी बीड शहरातील रामकृष्ण लॉन्स येथे महायुतीचे उमेदवार सतीश चव्हाण यांच्या प्रचारार्थ एक भव्य सभा पार पडली. महायुतीची ही ताकद दाखवणारी सभा असली, तरी या सभेची चर्चा वेगळ्याच कारणांमुळे संपूर्ण जिल्ह्यात रंगली आहे. या हाय-प्रोफाइल सभेला भाजपचे दोन्ही स्थानिक आमदार म्हणजेच आ. सुरेश धस आणि आ. नमिता मुंदडा यांनी चक्क दांडी मारल्याने राजकीय वर्तुळात जोरदार चर्चांना उधाण आले आहे..महायुतीच्या उमेदवाराच्या प्रचारासाठी आयोजित केलेल्या या सभेला पक्षातील बडे स्थानिक नेते अनुपस्थित राहिल्याने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. निवडणुका तोंडावर असताना समन्वय साधण्याऐवजी भाजपच्या दोन प्रमुख आमदारांचे सभेला न येणे, हे बीडच्या राजकारणात काहीतरी आलंय मनाबोरं असल्याचा संदेश देऊन गेले. पक्षांतर्गत विसंवाद की राजकीय दुराव्याची ही नांदी? अशी कुजबुज आता कार्यकर्त्यांमध्ये सुरू झाली आहे..या सभेला मंत्री पंकजाताई मुंडे उपस्थित राहिल्या खऱ्या, पण त्यांनी आपल्या भाषणात सोडलेले राजकीय तीर चांगलेच चर्चेत आले. भाषण करताना त्यांनी थेट शब्दांत टोमणा मारत, निवडून आल्यावर मी तुमचं काम केलं नव्हतं, असं काय म्हणू नका, असा मिश्किल पण रोखठोक सूर लावला. पंकजाताईंच्या या विधाने राजकीय वर्तुळात खळबळ उडाली असून यामागे नेमकं कोणतं गुपित आहे? हा टोमणा नेमका कुणाला लगावला गेला? याची चर्चा आता चौकाचौकात रंगली आहे..सोशल मीडियाच्या जमान्यात आणि बदलत्या राजकीय समिकरणांच्या पार्श्वभूमीवर, महायुतीमधील नेते एकत्र मंचवर दिसत असले तरी अंतर्गत कुरघोडी आणि गटबाजी अजूनही शमली नसल्याचेच या सभेने पुन्हा एकदा अधोरेखित केले आहे. पदवीधर निवडणुकीच्या निमित्ताने बीडच्या राजकारणात नेमकं शिजतंय काय? यावर आता राजकीय विश्लेषकांचे लक्ष लागले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.