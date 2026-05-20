Disability Fellowship: अंधारावर मात करत दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी प्रकाशाचा दीप: जान्हवी भडकेची राष्ट्रीय फेलोशिपमधील ऐतिहासिक कामगिरी

देगलूर : डोळ्यांना जग दिसत नसले तरी स्वप्नांना क्षितिज असतं, हे देगलूरच्या जान्हवी भडके हिने आपल्या कर्तृत्वातून सिद्ध करून दाखवलं आहे. दृष्टीहीनतेवर मात करत तिने देशपातळीवरील प्रतिष्ठित फेलोशिपमध्ये स्थान मिळवत केवळ स्वतःचं नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्राचं नाव उज्ज्वल केलं आहे. जानवी च्या या यशाने देगलूरच्या शिरपेच्यात मानाचा तुरा रोवला गेला आहे..भारत सरकार आणि National Centre for Promotion of Employment for Disabled People (NCPEDP) यांच्या संयुक्त विद्यमाने दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या प्रश्नांचा अभ्यास करण्यासाठी राबविण्यात आलेल्या राष्ट्रीय निवड प्रक्रियेत देशभरातून अवघ्या दहा विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली. त्यामध्ये महाराष्ट्रातून एकमेव निवड होण्याचा मान नांदेड जिल्ह्यातील देगलूर शहरातील जान्हवी अविनाश भडके हिने मिळवला आहे..ही निवड मिळविण्याचा प्रवास सोपा नव्हता. कठीण लेखी परीक्षा, त्यानंतरची मुलाखत आणि विविध टप्प्यांवरील कसोटी… पण प्रत्येक वेळी जान्हवीने आपल्या आत्मविश्वास, अभ्यासू वृत्ती आणि असामान्य जिद्दीच्या बळावर परीक्षकांची मने जिंकली. विशेष म्हणजे, सहानुभूतीची अपेक्षा न ठेवता तिने स्वतःच्या क्षमतेवर हे यश संपादन केले..दोन वर्षांच्या या फेलोशिपअंतर्गत जान्हवी दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणातील अडथळे, शासकीय योजनांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी, सामाजिक समस्या आणि त्यांच्या हक्कांबाबत सखोल अभ्यास करणार आहे. दर तीन ते चार महिन्यांनी ती आपला अहवाल NCPEDPच्या माध्यमातून केंद्र सरकारकडे सादर करणार असून, यासाठी तिला दरमहा २५ हजार रुपयांचे मानधन मिळणार आहे..स्वतः दृष्टीहीन असतानाही इतर दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या आयुष्यात प्रकाश आणण्याचा तिचा निर्धार विशेष ठरत आहे. तिचं हे यश केवळ वैयक्तिक उपलब्धी नसून संघर्ष, जिद्द आणि आत्मविश्वासाच्या जोरावर आयुष्य बदलता येतं, याचं प्रेरणादायी उदाहरण ठरत आहे.आज अनेक जण छोट्याशा अपयशाने खचून जातात; मात्र जान्हवीने सिद्ध केलं की, शरीराच्या मर्यादा स्वप्नांना रोखू शकत नाहीत. मनात इच्छाशक्ती आणि ध्येयाप्रती निष्ठा असेल, तर अंधारातूनही यशाचा मार्ग उजळता येतो. जान्हवीच्या या कर्तृत्वामुळे राज्यातील असंख्य तरुणींना नव्या उमेदीची दिशा मिळत आहे.