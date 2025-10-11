Jalna Crime: शेतरस्त्याच्या वादातून एकाचा खून; घनसावंगी तालुक्यातील घटना, पाच जणांवर गुन्हा

घनसावंगी (जि. जालना) : शेतरस्त्याच्या वादातून पाच जणांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत एकाचा मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. नऊ) बोडखा बुद्रुक (ता. घनसावंगी) शिवारात घडली. बाबासाहेब विठ्ठल ढेरे (वय ५०, रा. बोडखा बुद्रुक) असे मृताचे नाव आहे..बाबासाहेब ढेरे यांच्या गट नं. २९५ मध्ये शेजारी भावकीतील देविदास बापूराव ढेरे यांची शेती आहे. गुरुवारी सकाळी आठ वाजता केशव देविदास ढेरे हा शेतातून ट्रॅक्टर घेऊन गेला, तेव्हा त्यांना समजावून सांगण्यावरून बाबासाहेब ढेरे व त्यांच्यात किरकोळ वाद झाला..दरम्यान, दुपारी बाबासाहेब ढेरे व त्यांच्या पत्नी शीलाबाई शेतात काम करीत असताना केशव ढेरे हा परत ट्रॅक्टर घेऊन येऊन त्याने दोघांना शिवीगाळ केली. यावेळी भावकीतील पाच जणांनी टॉमी, गज, काठीने बाबासाहेब ढेरे यांच्या उजव्या पायावर, डोक्यावर मारून गंभीर जखमी केले. .तसेच, पत्नी शीलाबाई यांना म्हणाले, की कोणाला सांगितले तर तुला व मुलगा सचिन यास ठार मारू. त्यानंतर शीलाबाई चक्कर आल्याने बेशुद्ध झाल्या. दुपारी चार वाजता शीलाबाई शुद्धीवर आल्यानंतर त्यांना पती रक्तबंबाळ व बेशुद्ध स्थितीत पडलेले दिसून आले. .रात्री अकरा वाजता घनसावंगी ठाण्याला कळविण्यात आले. शवविच्छेदनासाठी ग्रामीण रुग्णालय घनसावंगी येथे दाखल करण्यात आले. शुक्रवारी (ता. दहा) दुपारी बोडखा बुद्रुक येथे अंत्यसंस्कार करण्यात आले..Satara : बालकाने मध्यरात्री आजीच्या डोक्यात बॅट मारून केला खून; देवाने उजवा कौल दिल्याने झाला घात, अंधश्रद्धेमुळे घडला प्रकार.शीलाबाई बाबासाहेब ढेरे यांनी घनसावंगी ठाण्यात तक्रार दिली. याप्रकरणी केशव देविदास ढेरे, देविदास बापूराव ढेरे, महादू देविदास ढेरे, किसन बापूराव ढेरे, दिलीप किसनराव ढेरे (सर्व रा. बोडखा, ता. घनसावंगी) यांच्यावर खुनाचा गुन्हा नोंद करण्यात आला. तपास पोलिस उपनिरीक्षक काळे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.