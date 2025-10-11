मराठवाडा

Jalna Crime: शेतरस्त्याच्या वादातून एकाचा खून; घनसावंगी तालुक्यातील घटना, पाच जणांवर गुन्हा

Crime News: शेतरस्त्यावरून सुरू झालेल्या वादातून भावकीतील पाच जणांनी बाबासाहेब ढेरे यांच्यावर टॉमी, गज आणि काठ्यांनी बेदम मारहाण केली. गंभीर जखमी अवस्थेत त्यांचा मृत्यू झाला असून, पाच आरोपींवर खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
घनसावंगी (जि. जालना) : शेतरस्त्याच्या वादातून पाच जणांनी केलेल्या बेदम मारहाणीत एकाचा मृत्यू झाला. ही घटना गुरुवारी (ता. नऊ) बोडखा बुद्रुक (ता. घनसावंगी) शिवारात घडली. बाबासाहेब विठ्ठल ढेरे (वय ५०, रा. बोडखा बुद्रुक) असे मृताचे नाव आहे.

