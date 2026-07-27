Milk Dairy License: दूध डेअरींना मोठा दिलासा! तुकाराम मुंढेंच्या आदेशानंतर नियम न पाळता कारवाई; परवाने निलंबनाला हायकोर्टाची स्थगिती

छत्रपती संभाजीनगर: अन्न आणि औषध प्रशासनाने राज्यभर सुरू केलेल्या हॉटेल्स, खाद्यपदार्थ विक्रेते आणि अन्न उत्पादकांवर सुरू केलेल्या कारवाईअंतर्गत छत्रपती संभाजीनगरसह विविध ठिकाणी केलेल्या कारवाईत आवश्यक नियमांचे पालन न केल्याच्या कारणाने विविध दूध डेअरीचे परवाने निलंबित करण्यात आलेल्या कारवाईला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. संतोष चपळगावकर यांनी अंतरिम स्थगिती दिली..NEET Success Story: जिद्दीला यशाची साथ! साताऱ्यातील अथर्व बागलची ‘नीट’मध्ये ६३१ गुणांची दमदार कामगिरी; डॉक्टर होण्याच्या स्वप्नाला नवी झेप.याप्रकरणी शिवकृपा डेअरी (छत्रपती संभाजीनगर), कृष्णानंद फूड प्रॉडक्ट (अहिल्यानगर), जतिन दूध संकलन (अहिल्यानगर), जयहरी दूध संकलन (अहिल्यानगर), सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट (जळगाव), सिद्धेश्वर मिल्क प्रॉडक्ट (अहिल्यानगर), सरस्वती मिल्क प्रॉडक्ट (जालना), नवनाथ दूध संकलन (अहिल्यानगर) आदींनी दाखल केलेल्या याचिकांनुसार त्यांच्या आस्थापनांवर अन्न आणि औषध प्रशासनाने अचानक भेट देऊन तपासणी करीत स्वच्छतेसह विविध त्रुटी आढळून आल्याचे नमूद करीत त्यांचे परवाने निलंबित केले..याचिकेत म्हणणे मांडण्यात आले, की वास्तविक तपासणीदरम्यान आढळलेल्या त्रुटी दूर करण्यासाठी १४ दिवसांची मुदत देणे कायद्यानुसार अनिवार्य असून अशा कारवाईसंदर्भात अन्न व औषध प्रशासन आयुक्त यांनी दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये या बाबीचा अंतर्भाव आहे. त्यामुळे तत्काळ परवाने निलंबनाची कारवाई बेकायदा आहे. .कारवाई करण्यात आलेल्या डेअरींनी अनेक त्रुटींची पूर्तता केली असल्याचे म्हणणे याचिकेत मांडण्यात आले. या दूध डेअरीमध्ये दररोज वीस ते पंचवीस हजार लिटर दूध संकलन केले जाते. प्रत्येकी दोन ते तीन हजार शेतकरी या कारवाईमुळे बाधित झाले आहेत. .Jayakwadi Dam: जायकवाडी धरणासाठी आनंदाची बातमी! अवघ्या १२ तासांत जलसाठ्यात २ टक्क्यांची वाढ.त्यामुळे निलंबन तत्काळ हटवावे अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे. याचिकांवर प्राथमिक सुनावणीअंती खंडपीठाने परवाने निलंबनाच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती दिली. याचिकाकर्त्यांतर्फे ॲड. राहुल कर्पे आणि ॲड. शशिकांत माने यांनी काम पाहिले..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.