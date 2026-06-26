Latur Jalkot Borgav Khurd Scam: बोरगाव खुर्द ग्रामपंचायतीत २२ लाखांचा अपहार उघड; दोन अधिकारी निलंबित, सरपंचासह तिघांवर गुन्हा दाखल

जळकोट : तालुक्यातील बोरगाव (खुर्द) ग्रामपंचायतीसाठीच्या साहित्याची नोंद न करणे तसेच साहित्य खरेदी न करता २२ लाख ३० हजार ४३८ रुपयांचा अपहार केल्याचे तपासणीत आढळून आले आहे. त्याची गंभीर दखल घेत गटविकास अधिकाऱ्यांनी यांनी तत्कालीन व विद्यमान ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. ही कारवाई बुधवारी करण्यात आली आहे.जळकोट तालुक्यातील बोरगाव (खु) येथील ग्रामपंचायतीत आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याची तक्रार करण्यात आली होती. त्यानुसार १५ जून रोजी चौकशी समितीने प्रत्यक्ष भेट देऊन तपासणी केली. तेव्हा तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी एफ.एफ. शेख यांनी ग्रामपंचायतीसाठी खरेदी केलेल्या साहित्याची नोंद नमुना नं १५ ला घेतली नसल्याचे तसेच साहित्य खरेदी न करता ३,७४,६४५ रुपाया चा निनावी खर्च करुन तर रु ९,५८,०३३ रुपायाचा तात्परता खर्च झाल्याचे निदर्शनास आले. तसेच विद्यमान ग्रामपंचायत अधिकारी एस.जी. बने यांनीही ग्रामपंचायतीसाठी साहित्याची खरेदी न करता ७ लाख ८२ हजार २६० रुपयांचा तात्परता अपहार केल्याचे आढळून आले.व १,१५,५०० चा निनावी खर्च झालेला अढळून आले..तेव्हा दोन्ही ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना नोटिसा बजावून खुलासा सादर करण्यास बजावले होते. मात्र, त्यांनी खुलासाही सादर केला नाही. याशिवाय, मुख्यालयी राहत नसल्याचेही आढळले. त्याची गांभीर्याने दखल घेत जळकोट पंचायत समितीच्या गटविकास अधिकारी ऐश्वर्या चितारी यांनी बुधवारी दोन्ही ग्रामपंचायत अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे..जळकोट पोलिसात तिघांवर गुन्हा दाखलबोरगाव (खु) येथील तत्कालीन ग्रामपंचायत अधिकारी एफ.एफ. लेख, विद्यमान ग्रामपंचायत अधिकारी एस.जी. बने आणि सरपंच तथा प्रशासक रागिणी संजीव केंद्रे या तिघांनी संगनमताने ही हेराफेरी केल्याचे दिसून आले आहे. या तिघांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याच्या सूचनाही गटविकास अधिकारी ऐश्वर्या चितारी यांनी केल्या होत्या.ता.२५ रोजी राञी उशीरा पंचायत समितीचे सहाय्यक गटविकास अधिकारी रोहीत मोहन देडगे यांच्या फिर्यादीवरुन आरोपी फिरोज फतरुमियाँ शेख,श्रिमती सत्यभागा गुणाजी बने,रागीनी संजय केंद्रे,यांच्या विरुद्ध ता.२५ रोजी जळकोट पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहाय्यक पोलिस निरीक्षक श्रिराम माचेवाड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संजय कराड हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.