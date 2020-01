लातूरच्या महानगरपालिकेच्या स्वच्छतेच्या ब्रँड अॅम्बेसिडरपदी बोरगावकर

लातूरः देसभरात स्वच्छ सर्वेक्षण २०२० करिता शहरांचे स्वच्छता स्वच्छता करण्यास प्रारंभ झालेला आहे. लातूर शहर महानगरपालिकेने या सर्वेक्षणामध्ये देशातील प्रमुख शहरांच्या स्पर्धेमध्ये सहभाग नोंदवला आहे. लातूर शहर महानगरपालिका विविध प्रकारे स्वच्छतेचे उपक्रम राबवीत आहे. यातूनच आता गायक मंगेश बोरगावकर यांची स्वच्छतेचा ब्रँड अॅम्बेसिडर म्हणून निवड करण्यात आली आहे. शहरातील स्वच्छता व्यवस्थापन अधिक काळजीपूर्वक करण्यात येत आहे. लातूरकरांनी या कामी पुढाकार घेतल्यास शहरास देशातील प्रमुख शहरांपैकी एक होण्याचा बहुमान मिळू शकणार आहे. यामुळे लातूर शहराची देशपातळीवर वेगळी ओळख निर्माण होऊ शकते. लातुरच्या दुधाला हैद्राबादची बाजारपेठलातुरच्या दुधाला हैद्राबादची बाजारपेठ याच अनुषंगाने नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्याकरिता व नागरिकांना स्वच्छतेच्याप्रती अधिक प्रवृत्त करण्याकरिता राज्याचे सांस्कृतिकमंत्री अमित देशमुख यांच्या सुचनेवरून सुप्रसिध्द गायक व लातुरचे सुपुत्र मंगेश बोरगावकर यांची लातूर शहर महानगरपालिकेच्या ब्रँड अॅम्बेसिडर म्हणून निवड करण्यात आली आहे त्यांच्या माध्यमातून व्यापक जनजागृती करीत अधिकाधिक लातूरकरांना स्वच्छ सर्वेक्षण उपक्रमांमध्ये सहभागी करुन घेण्यात येणार आहे, अशी माहिती महापौर विक्रांत गोजमगुंडे यांनी दिली.

.

Web Title: Borgaonkar as brand ambassador of municipal Corporation of Latur