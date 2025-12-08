मराठवाडा

Beed Crime : लग्नानंतर दागिने घेऊन नवरीसह करवली पळाली! फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

लग्नासाठी वधू देण्याचे आमिष दाखवून तातडीने लग्न लावून दिले गेले.
bridal jewellery

bridal jewellery

Sakal
सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बर्दापूर (जि. बीड) - लग्नासाठी वधू देण्याचे आमिष दाखवून तातडीने लग्न लावून दिले गेले. लग्नात मिळालेले सोन्याचे दागिने, नव्या साड्या घेऊन त्याच दिवशी रात्री नववधू व करवली पळून गेल्याचा प्रकार मुरंबी (ता. अंबाजोगाई) येथे शनिवारी (ता. सहा) सकाळी उघडकीस आली. संबंधितांनी फसवणूक केल्याचा गुन्हा बर्दापूर पोलिस ठाण्यात नोंद झाला आहे.

Loading content, please wait...
Beed
crime
wedding
bride
Jewellery
Absconding

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com