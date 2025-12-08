Beed Crime : लग्नानंतर दागिने घेऊन नवरीसह करवली पळाली! फसवणुकीचा गुन्हा दाखल

बर्दापूर (जि. बीड) - लग्नासाठी वधू देण्याचे आमिष दाखवून तातडीने लग्न लावून दिले गेले. लग्नात मिळालेले सोन्याचे दागिने, नव्या साड्या घेऊन त्याच दिवशी रात्री नववधू व करवली पळून गेल्याचा प्रकार मुरंबी (ता. अंबाजोगाई) येथे शनिवारी (ता. सहा) सकाळी उघडकीस आली. संबंधितांनी फसवणूक केल्याचा गुन्हा बर्दापूर पोलिस ठाण्यात नोंद झाला आहे..मिळालेल्या माहितीनुसार, परभणी जिल्ह्यातील वधू, तिची आई, बहीण, मामा शुक्रवारी (ता. पाच) मुरंबी येथे एका कुटुंबाकडे आले. या सर्वांनी कुटुंबातील मुलाला लग्नासाठी मुलगी देण्याचे आमिष आमिष दाखविले. बोलणी झाल्यावर तातडीने लग्नही करून दिले. यावेळी वरपक्षाने वधूसाठी गंठण, झुंबरजोड आदी सोन्याचे दागिने, नव्या साड्या दिल्या होत्या. रात्रीच्या जेवणाची धावपळ सुरू असताना मिळालेला ऐवज घेऊन नववधू, करवली पसार झाली..तत्पूर्वी, तिचे आई व मामाने लग्न होताच पळ काढला होता. नवरदेवाच्या भावाने दुसऱ्या दिवशी, शनिवारी आपल्या कुटुंबाची फसवणूक झाल्याची फिर्याद बर्दापूर पोलिस ठाण्यात दिली. त्यानुसार संशयितांविरुद्ध फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला आहे. पोलिस संबंधितांचा शोध घेत आहेत. सहायक पोलिस निरीक्षक ज्ञानेश्वर कांबळे तपास करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.