Phulambri Accident : भावाला नव्हे तर बहिणीलाही मृत्यूने गाठले..! निशाची मृत्यूशी झुंज अयशस्वी

फुलंब्री - फुलंब्री–निधोना मार्गावरील आडगाव बुद्रुक परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात भावाचा जागीच मृत्यू झाल्यानंतर गंभीर जखमी असलेल्या बहिणीचीही जीवन-मरणाशी असलेली झुंज अखेर अपयशी ठरली. रविवारी पहाटे उपचारादरम्यान बहिणीचाही मृत्यू झाल्याने सुरडकर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या दुर्घटनेने संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे..करंजखेड (ता. कन्नड) येथील गणेश संजय सुरडकर (वय-३०) व त्याची बहिण निशा संजय सुरडकर (वय-२५) हे दुचाकीवरून (क्रमांक: एम.एच.-20 ए.क्यू.-3260) छत्रपती संभाजीनगर येथून गावाकडे जात असताना निधोना–पिशोर रस्त्यावर शनिवारी (ता. ६) रोजी रात्री साडेआठच्या सुमारास हा अपघात झाला. समोरून आलेल्या अज्ञात पिक-अप वाहनाने त्यांच्या दुचाकीला जबर धडक दिल्याने दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले व गंभीर जखमी झाले..घटनास्थळी उपस्थित गावकऱ्यांनी तत्काळ धाव घेऊन बचावकार्य सुरू केले. महात्मा फुले क्रीडा रुग्णवाहिकेचे चालक विजय देवमाळी यांनी जखमींना छत्रपती संभाजीनगर येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल केले. मात्र डॉक्टरांनी तपासून गणेशला मृत घोषित केले. तर निशावर घाटी रुग्णालयात उपचार सुरू होते. परंतु रविवारी पहाटे एक ते दोन वाजण्याच्या सुमारास निशाचाही मृत्यू झाला..दोघेही बहीण-भाऊ खाजगी नोकरीतगणेश हा छत्रपती संभाजीनगर येथील खाजगी कंपनीत काम करत होता, तर निशा शहरातील एका मोठ्या ट्रस्टच्या रुग्णालयात नर्स म्हणून कार्यरत होती. रविवारी सुट्टी असल्याने दोघेही शनिवारी काम आटोपून गावाकडे जाण्याच्या तयारीत होते.संभाजीनगर येते बहिणीकडे थांबण्याचा आग्रह असूनही ते गावाकडे निघाले आणि अखेर नियतीने दोघांचा जीव घेऊन कुटुंबाची दोन्ही चाकं मोडीत काढली..करंजखेड परिसरात शोककळाअपघाताचा एवढा मोठा आवाज झाला की गावाजवळ असल्याने नागरिकांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. अज्ञात पिक-अप वाहनचालकाविरुद्ध वडोद बाजार पोलिसांनी गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला असून संपूर्ण करंजखेड परिसरात शोककळा पसरली आहे. दोन भावंडांचा एकाचवेळी झालेला मृत्यू हा परिसरासाठी अत्यंत वेदनादायी धक्का ठरला आहे..