मराठवाडा

Phulambri Accident : भावाला नव्हे तर बहिणीलाही मृत्यूने गाठले..! निशाची मृत्यूशी झुंज अयशस्वी

भीषण अपघातात भावाचा जागीच मृत्यू झाल्यानंतर गंभीर जखमी असलेल्या बहिणीचीही जीवन-मरणाशी असलेली झुंज अखेर अपयशी ठरली.
nisha suradkar and ganesh suradkar

nisha suradkar and ganesh suradkar

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

फुलंब्री - फुलंब्री–निधोना मार्गावरील आडगाव बुद्रुक परिसरात झालेल्या भीषण अपघातात भावाचा जागीच मृत्यू झाल्यानंतर गंभीर जखमी असलेल्या बहिणीचीही जीवन-मरणाशी असलेली झुंज अखेर अपयशी ठरली. रविवारी पहाटे उपचारादरम्यान बहिणीचाही मृत्यू झाल्याने सुरडकर कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर कोसळला आहे. या दुर्घटनेने संपूर्ण गावात हळहळ व्यक्त केली जात आहे.

Loading content, please wait...
Phulambri
crime
accident
death
Bike
Four wheeler

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com