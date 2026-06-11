MPSC Success Story भावाने उचलली शिक्षणाची जबाबदारी; बहिणीची जिद्दीच्या जोरावर MPSC मध्ये भरारी, पूजा घोडके यांचा प्रेरणादायी प्रवास..

गंगापूर: जिद्द, सातत्यपूर्ण अभ्यास आणि कुटुंबाच्या भक्कम पाठिंब्याच्या जोरावर गंगापूर येथील पूजा अण्णासाहेब घोडके यांनी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (MPSC) संयुक्त पूर्व परीक्षा प्रक्रियेत यश संपादन करत महसूल सहाय्यक पदावर नुकतीच निवड मिळवली आहे. त्यांच्या या यशामुळे गंगापूर परिसरात त्यांचे सर्वत्र कौतुक होत आहे..Success Story: जुन्नरच्या सिद्धीने गाठले आकाश! अवघ्या २०व्या वर्षी अमेरिकेतून कमर्शियल पायलट बनण्याचा मान, सिद्धी हाडवळेची प्रेरणादायी यशोगाथा...घरची बेताची परिस्थिती, केवळ एक एकर शेती आणि वडील ट्रॅक्टर चालक म्हणून कुटुंबाचा उदरनिर्वाह करत असतानाही पूजा यांनी शिक्षण व स्पर्धा परीक्षेची तयारी सुरू ठेवली. त्यांचे शालेय शिक्षण गंगापूर येथील राजाबाई माधवलालजी धूत विद्यालयात झाले..स्पर्धा परीक्षेचा खर्च पेलणे कुटुंबासाठी आव्हानात्मक असताना त्यांचे मोठे बंधू संघरत्न घोडके यांनी फ्लेक्स प्रिंटिंगचा व्यवसाय करून बहिणीच्या शिक्षणाची जबाबदारी उचलली. कुटुंबीयांच्या या पाठिंब्यामुळेच यश मिळवणे शक्य झाल्याची भावना पूजा यांनी व्यक्त केली.पूजा घोडके यांनी १ जून २०२५ रोजी संयुक्त पूर्व परीक्षा दिली. त्यानंतर २१ सप्टेंबर २०२५ रोजी झालेल्या मुख्य परीक्षेत त्या यशस्वी ठरल्या. दोन्ही परीक्षा उत्तीर्ण झाल्यानंतर त्यांनी कौशल्य चाचणी (स्किल टेस्ट) दिली. अखेर ८ जून २०२६ रोजी जाहीर झालेल्या अंतिम निकालात त्यांची महसूल सहाय्यक पदावर निवड झाली..या भरती प्रक्रियेसाठी राज्यभरातून सुमारे १ लाख ७० हजार उमेदवारांनी अर्ज केले होते. त्यापैकी १,०७१ उमेदवार अंतिमतः पात्र ठरले. पूजा यांनी दुसऱ्याच प्रयत्नात हे यश मिळवून दाखवले..Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त. याबाबत बोलताना पूजा घोडके म्हणाल्या, "सोशल मीडियापासून शक्य तितके दूर राहून केवळ अभ्यासावर लक्ष केंद्रित केले. सातत्यपूर्ण मेहनत आणि कुटुंबाच्या पाठिंब्यामुळे हे यश मिळाले. स्पर्धा परीक्षेची तयारी करणाऱ्या तरुणांनी संयम ठेवून नियमित अभ्यास केला तर यश निश्चित मिळते.".सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.