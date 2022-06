Beed | नायब तहसीलदारावर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला, केज तहसीलमधील घटना

By

केज (जि.बीड) : सख्ख्या भावाने आपल्या नायब तहसीलदार असलेल्या बहिणीवर कोयत्याने प्राणघातक हल्ला केल्याची घटना सोमवार (ता.सहा) दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास केज तहसील (Kaij Tahsil) कार्यालयातील आस्थापना विभागात घडली. या घटनेने तहसील कार्यालय परिसरात एकच खळबळ उडाली आहे. या हल्ल्यात जखमी झालेल्या महिला नायब तहसीलदाराचे नाव आशा वाघ असे आहे. शहरातील तहसील कार्यालयात मागील काही वर्षांपासून आशा वाघ या नायब तहसीलदार (Deputy Tahsildar Asha Wagh) पदावर कार्यरत आहेत. (Brutal Attack On Deputy Tahsildar Asha Wagh In Kaij Of Beed)

त्या नित्याप्रमाणे तहसील कार्यालयातील आस्थापना शाखेत सेवा बजावत असताना सोमवारी दुपारी बारा वाजण्याच्या सुमारास त्यांचा सख्ख्या भावाने अचानक येऊन गोंधळ घालत अचानक धारदार कोयत्याने हल्ला केला. या घटनेने तहसील कार्यालयात गोंधळ उडाल्याने प्रसंगावधान साधून तेथील महसुल कर्मचाऱ्यांनी हल्लेखोराला एका खोलीमध्ये कोंडून ठेवले. त्यानंतर पोलीसांना पाचारण केले. (Beed Crime)

या जीवघेण्या हल्ल्यात जखमी झालेल्या नायब तहसीलदार आशा वाघ यांच्यावर उपजिल्हा रुग्णालयात प्रथमोपचार करून पुढील उपचारासाठी अंबाजोगाई येथील स्वामी रामानंद तीर्थ रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. यावेळी हल्ल्यात वापरण्यात आलेल्या धारदार कोयत्यासह हल्लेखोरास पोलीसांनी ताब्यात घेतले आहे. हा हल्ला संपत्तीच्या वादातून घडला असल्याची प्राथमिक माहिती समोर आली आहे.