Theft News: धाराशिव जिल्ह्यात म्हशींची चोरी; वडगाव आणि फुलवाडी तांड्यातून चार जनावरे लंपास

धाराशिव, : तालुक्यातील वडगाव शिवार, तुळजापूर तालुक्यातील फुलवाडी तांडा येथून प्रत्येकी दोन अशा चार म्हशी चोरट्यांनी गोठ्यातून लांबविल्या आहेत. फुलवाडी तांडा २ (ता. तुळजापूर) येथील रमेश लक्ष्मण चव्हाण (वय ५९) व त्यांच्या चुलत सासऱ्यांच्या मालकीच्या एकूण १ लाख ८० हजार रुपये किमतीच्या दोन म्हशी रविवारी (ता. एक) पहाटे पत्र्याच्या शेडमधून चोरट्यांनी चोरी केल्या..नळदुर्ग पोलिस ठाण्यात सोमवारी गुन्हा नोंद झाला. दुसऱ्या घटनेत, वडगाव (ता. धाराशिव) शिवारातील पत्र्याच्या शेडमधून १ लाख २० हजारांच्या दोन म्हशी चोरीला गेल्या. हनुमंत शिवाजी घायाळ (वय ४२, रा. वडगाव) यांच्या फिर्यादीवरून धाराशिव शहर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल झाला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.