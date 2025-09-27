बायोडिझल पंपाच्या टाकीत जीव गुदमरून दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू; 'या' काँग्रेस नेत्याच्या कुटुंबातील सदस्याचा आहे पंप, नायगाव फाट्याजवळ घटना

नांदुरा / मलकापूर : राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५३ वरील नायगाव (Buldhana Biodiesel Pump Accident) फाट्यानजिक असलेल्या बायोडिझल पंपावर बायोडिझल पंपाच्या टाकीत जीव गुदमरून दोन युवकांचा मृत्यू तर एकाची प्रकृती गंभीर आहे. सदर घटना ता. २५ सप्टेंबरच्या रात्री १०.३० वाजेदरम्यान घडली. घटनेची माहिती मिळताच नांदुरा येथील ओमसाई फाउंडेशनची रेस्क्यू टीमने दाखल होऊन अंत्यवस्थ असलेल्यांना त्वरित मलकापूर येथील रूग्णालया भरती करण्यात आले आहे..याबाबत सविस्तर असे की, राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ५३ वरील नायगाव फाट्याजवळ मलकापूर येथील एका काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्याच्या (Senior Congress leaders) कुटुंबातील सदस्याचा अवैध बायोडिझल पंप आहे. पंप काही दिवसांपासून बंद आहे..भक्ताने दिलेली 100 रुपयांची दक्षिणा दानपेटीत का टाकली म्हणून पुजाऱ्यांमध्ये हाणामारी; मार्डीतील यमाईदेवी मंदिरात घटना, भाविकांत तीव्र नाराजी.दरम्यान ता.२५ सप्टेंबर रोजी रात्री मलकापूर शहरातील पारपेठ भागातील रहिवासी साजिदखान जलीलखान (वय २२), मुस्ताकखान जब्बारखान (वय ३८) व आरिफखान बशिरखान (वय ३८) हे तिघे बायोडिझल पंपावर गेले होते. यावेळी पंपाच्या टाकीत डिझलच्या वासामुळे जीव गुदमरून त्यातील साजिदखान जलीलखान व मुस्ताकखान जलील खान या दोघांचा मृत्यू झाला. तर आरिफखान बशिरखान याची प्रकृती अत्यवस्थ झाली आहे..घटनेची माहिती नायगाव येथील नागरिक ज्ञानेश्वर डामरे यांनी नांदुरा येथील ओमसाई फाउंडेशनला देताच ओमसाईची रेस्क्यू टीम व आत्मशक्ती मंडळाचे कार्यकर्त्यांनी पंपाकडे धाव घेतली आणि टाकीतून मृतक साजिदखान व मुस्ताकखान तसेच अत्यवस्थ असलेल्या आरिफखान बशीरखान यांना बाहेर काढले. यातील जखमीस मलकापूर येथील आयुष्यमान हॉस्पिटलमध्ये भरती करण्यात आले असून तो मृत्यूशी झुंज देत असल्याची माहिती मिळाली आहे. सदर घटनेने शहरात एकच खळबळ आहे..राष्ट्रीय महामार्गांवर असलेला हा पंप काही दिवसांपासून बंद असून हे तिघेजण याठिकाणी कशासाठी गेले होते?, तिथे असलेल्या बायो डिझलच्या टाक्यात ते टाकी साफ करण्यासाठी उतरले होते की पडले? याबाबत शंका कुशंका व्यक्त होत आहेत. या अगोदर सुध्दा दीड ते दोन वर्षांपूर्वी याच अवैध बायोडिझेलच्या डिझेल टाक्यात एका व्यक्तीचा मृतदेह आढळून आला होता. तर आता पुन्हा ही घटना घडल्याने अनेक प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत..Chhatrapati Sambhajinagar : अतिक्रमणात घर जाण्याच्या चिंतेने तरुण शेतकऱ्याने संपवले जीवन; नातेवाइकांचा मृतदेहासह चिकलठाण्याच्या चौकात ठिय्या.रेस्क्यू टीममधील निंबोळकरही किरकोळ जखमीनांदुरा येथील ओमसाईं फाउंडेशनचे अध्यक्ष विलास निंबोळकर हे आपल्या रेस्क्यू टीमसह नायगाव जवळील घटनास्थळावर हजर झाले. त्यांनी मृतक व जखमींना डिझलच्या टाक्यातून बाहेर काढले खरे मात्र त्यांनाही त्या टाकीतील डिझलच्या वासाने गुदमरल्यासारखे होऊन त्यांची ऑक्सिजन लेवल काहीशी कमी झाली होती. त्यामुळे मलकापूर येथे सलाईन व इतर औषधोपचार त्यांना घ्यावा लागला. शासनाच्या दुर्लक्षितपणाचे हे बळी राज्यात अवैध बायोडिझेल पंपावर बंदी आहे. मात्र, जिल्ह्यात विशेष करून राष्ट्रीय महामार्गांवर पुरवठा विभाग व पोलिस प्रशासनाच्या नाकावर टीच्चून या अशा अनेक अवैध पंपातून खुलेआम डिझेलची विक्री करण्यात येते..दरम्यान, एखादवेळी थातूरमातुर कारवाई केली जाते व चिरीमिरी व हप्तेखोरीमुळे अवैध बायोडिझेल पंपधारकांना चांगलेच फावत आहे. महामार्गावर अनेक ठिकाणी हे अवैध पंप सुरू आहेत. सद्या घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या निमित्ताने बंद असलेल्या बायोडिझेल पंपाची टाकी साफ करण्याची नेमकी घाई कशासाठी सुरु होती? परत पंप सुरू करून अवैध डिझेल विक्री तर सुरू होणार नव्हती ना? असे एक ना अनेक प्रश्न या घटनेनंतर उपस्थित होत असून अशा पंपाकडे शासनाचे नेहमीच दुर्लक्ष होत असल्याने नाहक बळी जात आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.