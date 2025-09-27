मराठवाडा

बायोडिझल पंपाच्या टाकीत जीव गुदमरून दोघांचा दुर्दैवी मृत्यू; 'या' काँग्रेस नेत्याच्या कुटुंबातील सदस्याचा आहे पंप, नायगाव फाट्याजवळ घटना

Two youths die in biodiesel pump tank at Nandura : सद्या घडलेल्या दुर्दैवी घटनेच्या निमित्ताने बंद असलेल्या बायोडिझेल पंपाची टाकी साफ करण्याची नेमकी घाई कशासाठी सुरु होती?
Buldhana Biodiesel Pump Accident

Buldhana Biodiesel Pump Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

नांदुरा / मलकापूर : राष्ट्रीय महामार्ग क्र. ५३ वरील नायगाव (Buldhana Biodiesel Pump Accident) फाट्यानजिक असलेल्या बायोडिझल पंपावर बायोडिझल पंपाच्या टाकीत जीव गुदमरून दोन युवकांचा मृत्यू तर एकाची प्रकृती गंभीर आहे. सदर घटना ता. २५ सप्टेंबरच्या रात्री १०.३० वाजेदरम्यान घडली. घटनेची माहिती मिळताच नांदुरा येथील ओमसाई फाउंडेशनची रेस्क्यू टीमने दाखल होऊन अंत्यवस्थ असलेल्यांना त्वरित मलकापूर येथील रूग्णालया भरती करण्यात आले आहे.

Loading content, please wait...
police
petrol pump
congress leader

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com