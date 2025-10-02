Buldhana Accident : दसऱ्याादिवशीच काळाचा घाला! अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या धडकेत 15 वर्षीय मुलगी ठार

बुलढाणा : ऐन दसऱ्याादिवशी बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यातील सावरगाव नेहू गावावर शोककळा पसरली आहे. गावातील १५ वर्षीय गायत्री संजू खंडारे या अल्पवयीन मुलीला अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरने चिरडले (Buldhana Accident) असून तिचा मृत्यू झाला आहे..आज सकाळी गायत्री खंडारेला भरधाव ट्रॅक्टरने जोराची धडक दिली. या अपघातात जखमी झाल्यानंतर तिला तातडीने रुग्णालयात नेण्यात आले. मात्र, तिने रस्त्यावरच प्राण सोडले. या घटनेनंतर संपूर्ण गावकरी संतप्त झाले असून मंडळ अधिकारी, तलाठी यांच्यावर कारवाई करावी अशी मागणी करत आहेत..Shankar Patole Arrest : ठाण्यात मोठी कारवाई! महापालिका उपायुक्ताला 25 लाखांची लाच घेताना रंगेहात पकडले, 35 लाखांची झाली होती 'डील'.सावरगाव नेहू गावातील नागरिकांनी जिल्हाधिकारी, जिल्हा पोलीस अधीक्षक किंवा उपविभागीय अधिकारी घटनास्थळी येऊन तात्काळ कार्यवाही करावी, अन्यथा आंदोलन करण्याचा इशारा दिला आहे. दरम्यान, नांदुरा पोलीस स्टेशनचे दोन पोलीस अधिकारी आणि पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहेत..तसेच देऊळगाव राजा येथील बालाजी बंदोबस्तासाठी गेलेले ठाणेदार सतीश महल्ले सावरगावला पोहोचत आहेत. अपघात करणाऱ्या ट्रॅक्टरचा चालक पोलिसांच्या ताब्यात असून, ट्रॅक्टरचा मालक इमरान नावाचा व्यक्ती असल्याचे समजते. गायत्रीचा मृतदेह रस्त्यावरच असून तिचे कुटुंबीय शोकाकुल आहेत..FAQsप्र.१ : अपघातात कोणाचा मृत्यू झाला?उ. : १५ वर्षीय गायत्री संजू खंडारेचा ट्रॅक्टरच्या अपघातात मृत्यू झाला.प्र.२ : अपघाताचे कारण काय?उ. : अपघात अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरमुळे झाला.प्र.३ : आरोपीवर काय कारवाई झाली?उ. : ट्रॅक्टर चालक पोलिसांच्या ताब्यात असून तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.