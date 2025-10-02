मराठवाडा

Buldhana Accident : दसऱ्याादिवशीच काळाचा घाला! अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरच्या धडकेत 15 वर्षीय मुलगी ठार

Tractor Accident in Buldhana Kills 15-Year-Old Girl : नांदुरा पोलीस स्टेशनचे दोन पोलीस अधिकारी आणि पोलीस पथक घटनास्थळी दाखल झाले आहे.
Buldhana Accident

Buldhana Accident

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
Updated on

बुलढाणा : ऐन दसऱ्याादिवशी बुलढाणा जिल्ह्यातील नांदुरा तालुक्यातील सावरगाव नेहू गावावर शोककळा पसरली आहे. गावातील १५ वर्षीय गायत्री संजू खंडारे या अल्पवयीन मुलीला अवैध रेती वाहतूक करणाऱ्या ट्रॅक्टरने चिरडले (Buldhana Accident) असून तिचा मृत्यू झाला आहे.

Loading content, please wait...
police case
accident death
accident case
Accident Death News

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com