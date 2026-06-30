मराठवाडा

Khed Crime: आधी घरफोडी... मग पुरणपोळीवर ताव! खेडमध्ये एका रात्रीत आठ घरांवर चोरट्यांचा डल्ला

Puran Poli eaten by burglars after house break-in: खेडमध्ये एका रात्रीत आठ घरांवर चोरट्यांचा धुमाकूळ; सोन्या-चांदीचे दागिने, रोख रक्कम लंपास करत पुरणपोळी, तूप व दूधही फस्त
Khed Shocked as Burglars Raid Eight Homes and Enjoy Puran Poli During Theft

Khed Shocked as Burglars Raid Eight Homes and Enjoy Puran Poli During Theft

esakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-नीलकंठ कांबळे

लोहारा (जि. धाराशिव) : लोहारा तालुक्यातील खेड येथे सोमवारी मध्यरात्री चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत तब्बल आठ घरांवर डल्ला मारला. या घरफोड्यांमध्ये सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह मोठी रोख रक्कम लंपास करण्यात आली. विशेष म्हणजे चोरी करताना चोरट्यांनी एका घरातील पुरणपोळ्यांवरही ताव मारत तूप व दूधही फस्त केल्याचा प्रकार समोर आला.

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