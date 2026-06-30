Khed Crime: आधी घरफोडी... मग पुरणपोळीवर ताव! खेडमध्ये एका रात्रीत आठ घरांवर चोरट्यांचा डल्ला

-नीलकंठ कांबळेलोहारा (जि. धाराशिव) : लोहारा तालुक्यातील खेड येथे सोमवारी मध्यरात्री चोरट्यांनी धुमाकूळ घालत तब्बल आठ घरांवर डल्ला मारला. या घरफोड्यांमध्ये सोन्या-चांदीच्या दागिन्यांसह मोठी रोख रक्कम लंपास करण्यात आली. विशेष म्हणजे चोरी करताना चोरट्यांनी एका घरातील पुरणपोळ्यांवरही ताव मारत तूप व दूधही फस्त केल्याचा प्रकार समोर आला..Pune Crime: न्यायप्रविष्ट जमिनीत जबरदस्ती प्रवेश, महिलांना धक्काबुक्की; माजी सरपंचांसह १६ जणांवर गुन्हा, हवेलीत शेतजमिनीच्या वादातून राडा.मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी मध्यरात्री चोरट्यांनी गावातील विविध घरांना लक्ष्य केले. अंकुश भोसले यांच्या घरातून सुमारे दीड तोळे सोन्याचे दागिने व ३० हजार रुपये रोख रक्कम चोरीस गेली. शंकर कापसे यांच्या घरातून ४० हजार रुपये रोख रक्कम चोरट्यांनी लंपास केली. नामदेव गरड यांच्या घरातून १० हजार रुपये रोख रक्कम चोरीस गेली. .तसेच त्यांच्या पत्नीच्या मोबाईलच्या कव्हरमध्ये ठेवलेले चार हजार रुपये काढून मोबाईल घराबाहेर फेकून देण्यात आला. महेश मुगळे यांच्या घरातून पाच हजार रुपये, तर रघुनाथ कुंभार यांच्या घरातून सहा हजार रुपये रोख चोरीस गेले. वीरभद्र कापसे यांच्यासह अन्य घरांमध्येही चोरट्यांनी घरफोडी केली. अशा प्रकारे एकाच रात्री आठ घरांमध्ये चोरी झाल्याने ग्रामस्थांमध्ये प्रचंड खळबळ उडाली आहे..घरफोडीची माहिती मिळताच लोहारा पोलिसांनी तत्काळ खेड गावात धाव घेतली. त्यावेळी केवळ दोन घरफोड्यांची माहिती समोर आली होती. पोलिसांनी गावात गस्त घालून पुढे धानुरीकडे रवाना झाल्यानंतर, मध्यरात्री पुन्हा चोरट्यांनी आणखी सहा घरे फोडल्याचे उघड झाले. त्यामुळे पोलिसांची गस्त असतानाही चोरट्यांनी पुन्हा हात साफ केला..दरम्यान, लोहारा पोलिस ठाण्याचे सहायक पोलिस निरीक्षक विजय पवार, पोलिस उपनिरीक्षक सचिन केंद्रे, पोलिस उपनिरीक्षक संजय शिंदे, पोलिस हवलदार विक्रम काकडे, निरंजन फुलमाळी, योगेश गुरव यांनी घटनास्थळी पाहणी करून धाराशिव येथील ठसे तज्ज्ञ, श्वान पथकालाही पाचारण करण्यात आले असून चोरट्यांचा माग काढण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..Jalna News: सहा वाजता खेळायला गेला, पण परतलाच नाही; चार वर्षीय त्रिवेशचा दुर्दैवी अंत, पिंपरखेड बुद्रुकमध्ये हृदयद्रावक घटना!.चोरी करताना पुरणपोळीवरही मारला तावखेड येथे घरफोडी करण्यासाठी आलेल्या चोरट्यांनी केवळ रोख रक्कम व दागिनेच चोरले नाहीत, तर शंकर कापसे यांच्या घरातील स्वयंपाकघरात जाऊन पुरणपोळ्यांवरही ताव मारला. त्यासोबत तूप व दूधही संपविल्याचे निदर्शनास आले. चोरीच्या घटनेतील हा विचित्र प्रकार गावभर चर्चेचा विषय ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.