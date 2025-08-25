मराठवाडा

Beed Bus: बीडच्या २८५ बस कोकणात; जिल्ह्यातील प्रवाशांची मात्र गैरसोय, अनेक फेऱ्या झाल्‍या रद्द

Extra Buses: गौरी गणपती पाहण्यासाठी कोकण जाणाऱ्या प्रवाशांसाठी बीड जिल्ह्यातून २८५ जादा बसेस पाठविल्या गेल्या. परिणामी स्थानिक प्रवाशांची गैरसोय झाली.
बीड : कोकणातील गौरी गणपती पाहण्यासाठी मुंबई येथून कोकण जाणाऱ्या प्रवाशांचा ओघ अधिक असल्याने राज्यभरातून राष्ट्रीय परिवहन महामंडळाकडून जादा बसेस मागवून सोय केली जाते. यात बीड जिल्ह्यातून २८५ बस कोकणच्या प्रवाशांच्या सोयीसाठी पाठविण्यात आल्या.

