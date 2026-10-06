Car Accident : तिरुपतीहून परतणाऱ्या देगलूरच्या भाविकांच्या कारला अपघात; कृषी व्यावसायिक ठार, चार जखमी

देगलूर - तिरुपती बालाजीच्या दर्शनावरून देगलूरला परतत असलेल्या पाच मित्रांच्या कारचे मागील टायर फुटल्याने झालेल्या भीषण अपघातात देगलूर येथील कृषी व्यावसायिक व्यंकटेश तुकाराम येरावार (वय ४६) यांचा जागीच मृत्यू झाला. तर कारमधील अन्य चार जण जखमी झाले. ही घटना मंगळवारी (ता. ६) दुपारी आंध्र प्रदेशातील कडप्पा शहराजवळील पिल्लोरू गावाजवळ घडली..मिळालेल्या माहितीनुसार, देगलूर येथील बालाजी कृषी दुकानाचे मालक व्यंकटेश येरावार यांच्या कारमधून ते स्वतः, देगलूर महाविद्यालयातील प्रा. संतोष येरावार, गणेश कोडगिरे, मुक्रमाबाद येथील रुपेश एलबोई आणि विठोबा बोधनकर असे पाच मित्र चार दिवसांपूर्वी तिरुपतीच्या दर्शनासाठी गेले होते. दर्शन आटोपून देगलूरकडे परत येत असताना कारचे मागील टायर अचानक फुटले. त्यामुळे चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटून कार रस्त्यावर तीन वेळा पलटी झाली..अपघातावेळी व्यंकटेश येरावार हे मधील आसनावर बसले होते. अपघाताच्या तीव्र धक्क्यामुळे ते वाहनाबाहेर फेकले गेले. त्यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने त्यांचा घटनास्थळीच मृत्यू झाला. अन्य चार जण जखमी झाले असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत.अपघाताची माहिती मिळताच देगलूरमधील नातेवाईक आणि मित्रांनी घटनास्थळाकडे धाव घेतली. व्यंकटेश येरावार यांच्या मुलीचा मंगळवारी वाढदिवस असल्याने ते वेळेत देगलूरला परतून कुटुंबासोबत वाढदिवस साजरा करण्याच्या तयारीत होते. मात्र त्यापूर्वीच काळाने घाला घातल्याने शहरात हळहळ व्यक्त होत आहे..व्यंकटेश येरावार यांच्या पश्चात पत्नी, एक मुलगा व एक मुलगी असा परिवार आहे. अपघाताची वार्ता समजताच देगलूर येथील मोंढा परिसरातील व्यापाऱ्यांनी शोक व्यक्त करत आपली प्रतिष्ठाने बंद ठेवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.