Car Accident : कार घुसली दुकानात; एक ठार दोन गंभीर जखमी, देगलुर शहरातील घटना

देगलूर - शहरातील मशिनरी लाईन भागात एका चार चाकी वाहनाने अनेक छोट्या मोठ्या वाहनांना धडक देत शेवटी ते वाहन दुकानात घुसले. यावेळी झालेल्या अपघातात दुकानासमोर फवारणी पंपाच्या दुरुस्तीचे काम करणाऱ्या कामगाराचा मृत्यू झाला. तर इतर दोन जण गंभीर जखमी झाल्याची घटना सोमवारी ता.१६ रोजी सकाळी देगलूर शहरात घडली..यासंदर्भात पोलीस सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, चारचाकी वाहन क्रमांक एम. एच.०६ ए.एल.१८९८ हे उडपी हॉटेल कडून स्टेट बँकेकडे जात असताना चालकाचा वाहनावरील ताबा सुटल्याने वाहनाने अनेक वाहनांना धडक देत ते वाहन शेवटी मशिनरी दुकानात घुसले. त्यावेळी तेथे फवारणी पंपाच्या दुरुस्तीचे काम करणारे दिगंबर निवृत्ती दबडे (वय-६८, रा. देगलूर) हे जागीच ठार झाले. तर विठ्ठल येशमवार, दिलीप नीलमवार हे गंभीर जखमी झाले आहेत..यावेळी या अनियंत्रित वाहनामुळे दोन मोटरसायकली व दुकानातील शेतीपंपाच्या फवारणी पंपांचे मोठे नुकसान झाले आहे. गंभीर जखमींना उपचारासाठी येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले आहे. या प्रकरणाचा पुढील तपास पीएसआय भगवान मोरे हे करीत आहेत. रात्री उशिरापर्यंत याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.