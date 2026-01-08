Gangapur News : कायद्याच्या शिक्षणाला वडिलांनी विरोध केल्याने मुलाने सोडले घर

मराठवाडा

कायद्याच्या शिक्षणाला वडिलांनी विरोध केल्याने मुलाने सोडले घर

कायद्याचे शिक्षण घेण्यास वडिलांनी विरोध केल्यामुळे मुलगा घर सोडून निघून गेल्याची घटना तालुक्यातील शिंगी येथे उघडकीस आली.
गंगापूर - कायद्याचे शिक्षण घेण्यास वडिलांनी विरोध केल्यामुळे मुलगा घर सोडून निघून गेल्याची घटना तालुक्यातील शिंगी येथे उघडकीस आली. याप्रकरणी संजय जनार्दन तिखे यांनी गंगापूर पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली आहे.

