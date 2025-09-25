मराठवाडा

Pachod News : खादगाव येथील शेतकऱ्याने जीवन संपविल्याप्रकरणी सरपंचासह चौघांविरुद्ध गुन्हा; अधिकाऱ्यांस तुर्तास बगल

धमकीमुळे उद्विग्न होऊन पंचनामा सुरू असतांना विहीरीत उडी घेऊन संजय कोहकडे या शेतकऱ्याने जीवन संपविले होते.
farmer sanjay kohkade family

हबीबखान पठाण
पाचोड - खादगाव (ता. पैठण) येथील शेतकरी आत्महत्येप्रकरणी पाचोड (ता. पैठण) पोलिस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी सरपंचासह चौघां विरूद्ध बुधवारी (ता.२४) रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शासनाकडून संबंधीत महसुल कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंबंधी कोणताच अहवाल न आल्याने तुर्तास त्यांच्यावरील कारवाईला बगल देण्यात आली.

