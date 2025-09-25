Pachod News : खादगाव येथील शेतकऱ्याने जीवन संपविल्याप्रकरणी सरपंचासह चौघांविरुद्ध गुन्हा; अधिकाऱ्यांस तुर्तास बगल

पाचोड - खादगाव (ता. पैठण) येथील शेतकरी आत्महत्येप्रकरणी पाचोड (ता. पैठण) पोलिस ठाण्यात आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याप्रकरणी सरपंचासह चौघां विरूद्ध बुधवारी (ता.२४) रात्री उशिरा गुन्हा दाखल करण्यात आला असून शासनाकडून संबंधीत महसुल कर्मचाऱ्यांवर कारवाई करण्यासंबंधी कोणताच अहवाल न आल्याने तुर्तास त्यांच्यावरील कारवाईला बगल देण्यात आली..मंगळवारी (ता. १६) महसुल मंत्र्याच्या आदेशाने छत्रपती संभाजीनगरच्या जिल्हाधिकाऱ्यांनी नियुक्त केलेल्या त्रिसदस्यीय समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर करून नऊ दिवसाचा कालावधी उलटला तरी अद्याप जिल्हाधिका ऱ्यांनी पोलिसांना कोणताच आदेश न दिल्याने संबंधितावर गुन्हे दाखल करण्याची कारवाई गुलदस्त्यात पडून तालुक्यासह सर्वत्र जनतेचे लक्ष लागून आहे..मंगळवारी (ता. १६) खादगाव (ता. पैठण) येथील शेतकरी संजय शेषराव कोहकडे (वय-४५) यांच्या शेतालगत रस्त्याचे काम होऊन इतर शेतकऱ्याच्या शेतातील पाणी त्याचे शेतात सोडण्याचे व पाणी अडवण्याचे कारणावरून चौकशीसाठी आलेल्या पैठण तालुक्यातील बालानगरच्या मंडळाधिकारी शुभांगी शिंदे व खादगावचे तलाठी लक्ष्मीकांत गोजरे व अन्य शेतकऱ्याच्या धमकीमुळे उद्विग्न होऊन पंचनामा सुरू असतांना विहीरीत उडी घेऊन या शेतकऱ्याने आत्महत्या केली होती..संजय कोहकडे यांच्या नातेवाईकानी संबंधितांविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत्त केल्याच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल करण्यासाठी मागणी लावून धरली होती. यासाठी नातेवाईकांनी दिवसदिवस ग्रामीण रुग्णालय व पोलिस ठाण्यात ठिय्या दिला. मात्र त्यांच्या तक्रारीची कुणीच दखल न घेतल्याने बुधवारी (ता. १७) महसुलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना तातडीने चौकशी करून योग्य त्या कार्यवाहीच्या सुचना दिल्या..यासंबंधी जिल्हाधिकारी दिलीप स्वामी यांनी पैठण - फुलंब्रीच्या उपविभागिय अधिकारी निलम बाफना, उपविभागिय पोलिस अधिकारी सुनिल पाटील व तहसीलदार ज्योति पवार या त्रिसदस्याची चौकशी समिती नेमली. या समितीने तीन तास या घटनेची चौकशी करून शुक्रवारी (ता.१९) जिल्हाधिकाऱ्यांना चौकशी अहवाल सादर केला..या अहवालात संबंधीत अधिकाऱ्यावर ठपका ठेवण्यात आला होता. परंतु जिल्हाधि काऱ्यांनी यासंबंधी प्रत्यक्ष पोलिसांना कारवाईसाठी कोणताच अहवाल न देता शासनाला अहवाल पाठवला. आठ दिवस उलटले तरी अद्याप पाचोड पोलिसांना कारवाईसाठी आदेश न मिळाल्याने मयताची पत्नी वनिता संजय कोहकडे हिने शासनाचा मंडळाधिकारी व तलाठ्याविरुद्ध कारवाईसाठी अहवाल येईपर्यंत सरपंच महेश बाबासाहेब डाके यांचेसह आप्पासाहेब जगन्नाथ डाके,लक्ष्मण जगन्नाथ डाके, साईनाथ ज्ञानदेव डाके सर्व रा. खादगाव (ता. पैठण) यांचेविरूद्ध कारवाईसाठी तक्रार दिली..या तक्रारीत उपरोक्त व्यक्तींनी पती, दीर व नातेवाईक यांना वारंवार शिवीगाळ करून जिवे मारण्याच्या धमक्या दिल्या, व पतीस आत्महत्या करण्यास प्रवृत्त केले म्हणून तक्रार दिली. या तक्रारीवरून पाचोड पोलिसांनी सरपंच महेश डाके याचेसह आप्पासाहेब डाके, लक्ष्मण डाके, साईनाथ डाके यांच्याविरुद्ध आत्महत्येस प्रवृत केल्याच्या कलमाखाली गुन्हा दाखल केला.तर उर्वरित मंडळाधिकारी व तलाठ्याविरुद्ध शासनाचा अहवाल आल्यानंतर कारवाई करण्यात येणार आहे. गेल्या दहा दिवसांपासून चाललेल्या या नाट्यमय घटनेवर पडदा पडला असला तरी मंडळा धिकारी व तलाठ्यावर गुन्हा दाखल होणार काय याबाबत उत्सुकता लागून आहे..यासंबंधी पाचोडचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक सचिन पंडीत म्हणाले,'सदर घटनेचा चौकशी समितीने जिल्हाधिकाऱ्यांना अहवाल सादर केल्यानंतर जिल्हाधिकाऱ्यां नी तो अहवाल शासनाला पाठविला. मात्र शासनाकडून अद्याप कोणताच अहवाल अथवा पत्रव्यवहार झाला नसल्याने कारवाई थांबलेली आहे. शासनाकडून आदेश प्राप्त होताच त्यांचेवर गुन्हा दाखल करण्यात येईल.'.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.