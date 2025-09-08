Bhum Crime : माजी सरपंचाला मारहाण प्रकरणी पवनचक्की माफियांवर गुन्हा दाखल

भूम - तालुक्यातील सुकटा शिवारात अवैध मुरूम उत्खनन सुरू असताना, घटनास्थळी माजी सरपंच बजरंग गोयकर यांनी फोटो का काढले? म्हणून त्यांना बेदम मारहाण करण्यात आली होती. हा प्रकार शुक्रवारी (ता. ५) वाजता दुपारी घडला. त्यानंतर आज दि. ८ रोजी संध्याकाळी सात आरोपीवर भूम पोलीस स्टेशन मध्ये गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..तालुक्यातील सुटका शिवारात पवनचक्की कंपनीचे काम चालू आहे. या कामासाठी अवैध मुरूम उत्खनन सुरू होते. घटनास्थळी बजरंग गोयकर यांनी भेट देऊन फोटो काढले होते. त्यामुळे गोयकर यांना सुकटा रोडवर अडवले व त्यांच्या सोबत असणारे स्वप्निल गोयकर, ज्ञानेश्वर करगळ यांनाही सात जणांनी बेदम मारहाण केली..गोयकर यांना बार्शी येथील खाजगी हॉस्पिटलमध्ये दाखल करण्यात आले होते. त्यांची तब्येत ठीक झाल्यानंतर पोलीस प्रशासनाने पांडुरंग पांढरे रा. सुकटा, संकेत साळवे, रा. सुकटा, संदीप सरवदे, रा. भूम, भरत कांबळे रा. भवानवाडी, पवनचक्कीचे जाधव रा. भूम, भैय्या उर्फ सचिन जानकर रा. भूम, प्रदीप पिसे रा. भूम यांच्यावर मारहाण केलेले बजरंग अरुण गोयकर रा. घाटनांदुर यांच्या फिर्यादीवरून १९१(2), १८९ (२), ११८ (२), १९१ (३), १९०, ११८(१ ), ४९, ३२४ (४), ३५१(३) भादवी नुसार गुन्हा नोंद करण्यात आला आहे. पुढील तपास सहपोलीस निरीक्षक बी. आर. बंदखडके करत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.