माहूर - माहूर नगरपंचायतीत 2018 ते 2021 पर्यंत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत दिलेला दोन कोटी सात लक्ष एक हजार सातशे रुपये निधी लाभार्थ्या ऐवजी इतर खात्यात वर्ग करून अनियमितता करून अपहार केल्याने तत्कालीन मुख्याधिकाऱ्यांसह संबंधित अधिकाऱ्याविरुद्ध बुधवारी (ता. 24) रात्री साडेदहा वाजता माहूर पोलीस स्टेशनमध्ये गुन्हे दाखल करण्यात आले आहे. गुन्हे दाखल झाल्याने माहूर मध्ये एकच खळबळ उडाली आहे..मुंबई येथील म्हाडा दक्षता व सुरक्षा विभागाचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक महेश विष्णू चव्हाण यांनी बुधवारी (ता. 24) रात्री माहूर पोलीस स्टेशनला रीतसर फिर्याद दिली आहे.फिर्यादीने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की माहूर नगरपंचायत मध्ये ता. 7 सप्टेंबर 2018 ते 9 ऑगस्ट 2021 या कालावधीत प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत घरकुल धारकांना वितरित केलेला निधी लाभार्थ्यांना देत असताना निधी लाभार्थ्या व्यतिरिक्त अपहार करून दोन कोटी सात लक्ष एक हजार सातसे चोवीस रुपये एवढी रक्कम ईतर खात्यावर अनियमितपणे वर्ग झाले आहे..फिर्यादीच्या तक्रारीवरून व जबाबदावरून उपविभागीय पोलीस अधिकारी किरण भोंडवे यांच्या आदेशाने तत्कालीन मुख्याधिकारी व संबंधित अधिकारी यांच्या विरुद्ध बुधवारी रात्री दहा वाजून 36 मिनिटांनी माहूर पोलीस स्टेशनला कलम 409,420,34 आयपीसी प्रमाणे गुन्हे दाखल करण्यात आले आहेत.सदरील प्रकरणाचा तपास पोलिस निरीक्षक देविदास चोपडे हे करीत आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.