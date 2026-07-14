मराठवाडा

​Umaraga News : उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयातील 'त्या' महिला रुग्णाच्या मृत्यूप्रकरणी दोन डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल

​उमरगा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शस्त्रक्रिये दरम्यान झालेल्या महिला रुग्णाच्या मृत्यूप्रकरणी अखेर डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणावर झाले शिक्कामोर्तब.
umarga district hospital

umarga district hospital

sakal

अविनाश काळे
Updated on

​उमरगा, जि. धाराशिव - येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शस्त्रक्रिये दरम्यान झालेल्या महिला रुग्णाच्या मृत्यूप्रकरणी अखेर डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणावर शिक्कामोर्तब झाले असून, दोन डॉक्टरांसह परिचारिका व इतर कर्मचाऱ्याविरुद्ध सोमवारी (ता.१३) रात्री उशीरा उमरगा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.

Loading content, please wait...
crime
umarga
Hospital
death
doctor
Woman