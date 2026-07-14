​Umaraga News : उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयातील 'त्या' महिला रुग्णाच्या मृत्यूप्रकरणी दोन डॉक्टरांसह कर्मचाऱ्यावर गुन्हा दाखल

उमरगा, जि. धाराशिव - येथील उपजिल्हा रुग्णालयात शस्त्रक्रिये दरम्यान झालेल्या महिला रुग्णाच्या मृत्यूप्रकरणी अखेर डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणावर शिक्कामोर्तब झाले असून, दोन डॉक्टरांसह परिचारिका व इतर कर्मचाऱ्याविरुद्ध सोमवारी (ता.१३) रात्री उशीरा उमरगा पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे..या बाबतची माहिती अशी की, शहरातील महात्मा फुले नगर येथील रहिवासी मैना रविराज सलके वय ३५ वर्ष या महिला रुग्णाचा २० मे २०२६ रोजी उमरगा उपजिल्हा रुग्णालयात ऑपरेशन दरम्यान मृत्यू झाला होता. याप्रकरणी त्यांचे पती रविराज काशिनाथ सलके यांनी २१ मे २०२६ रोजी दिलेल्या खबरीवरून उमरगा पोलीस ठाण्यात अकस्मात मृत्यूची नोंद करण्यात आली होती..नेमके काय आहे प्रकरणमैना सलके यांच्या वर उपजिल्हा रुग्णालयात हर्नियाची शस्त्रक्रिया झाली होती. त्यात तिचा मृत्यु झाला होता. याप्रकरणी संतप्त नातेवाईकांनी उपजिल्हा रुग्णालय व ठाण्यात ठिय्या मांडला होता. पतीने डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणामुळेच हा मृत्यू झाल्याची तक्रार केली होती. त्यानुसार या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी जिल्हा शल्यचिकित्सक यांच्याकडे पत्रव्यवहार झाला होता.जिल्हा शल्यचिकित्सकांनी सादर केलेल्या अधिकृत चौकशी अहवालात धक्कादायक बाब समोर आली. ऑपरेशन करणारे डॉ. प्रभाकर केरबा बिचकाटे, भूलतज्ज्ञ डॉ. बसवराज सिद्धामप्पा दानाई आणि संबंधित परिचारिका व इतर कर्मचारी यांच्या हलगर्जी आणि निष्काळजीपणामुळेच मैना सलके यांचा मृत्यू झाल्याचा स्पष्ट अभिप्राय या अहवालात देण्यात आला..अन् पोलिसांमार्फत दाखल झाला गुन्हाचौकशी अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर पोलिसांनी मयताच्या पतीला रीतसर तक्रार देण्यासाठी वारंवार संपर्क साधला, मात्र त्यांच्याकडून टाळाटाळ करण्यात आली. घटनेचे गांभीर्य लक्षात घेऊन अखेर उमरगा पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलीस निरीक्षक श्रीकांत भराटे यांनी सरकारतर्फे फिर्यादी होऊन गुन्हा दाखल केला. याप्रकरणी डॉ. प्रभाकर बिचकाटे, भूलतज्ज्ञ डॉ. बसवराज दानाई यांच्यासह संबंधित कर्मचाऱ्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या घटनेमुळे वैद्यकीय क्षेत्रात आणि उमरगा शहरात मोठी खळबळ उडाली आहे..उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनाची दिरंगाई अन् रुग्णांचे हाल !उपजिल्हा रुग्णालय प्रशासनाचे कर्मचाऱ्यावर पकड राहिलेली नाही. दैनिक सकाळ मध्ये यापूर्वी रुग्णांचे हाल अन् अधिकारी मालामाल! यासंदर्भाने वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. बालरुग्णांचे अत्याधुनिक अति दक्षता कक्ष नावालाच आहे. खासगी रुग्णालयात नातेवाईकांना भरावा लागतो भुर्दंड यासंदर्भाने वृत्त प्रसिद्ध झाले होते. मात्र वरिष्ठांनी याची फारसी दखल न घेता प्रमुखाला पाठीशी घालण्याचा प्रयत्न केला..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.