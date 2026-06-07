मराठवाडा

Human interest Story: जावयासाठीचा सोन्याचा धोंडा मांजरानेच गिळला! चार दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर पोटातून अंगठी बाहेर, अधिक मासातील अनोखी घटना

Gold ring recovered from cat after unusual village incident: जावयासाठी खास ठेवलेली सोन्याची अंगठी मांजराने गिळताच घरात खळबळ; चार दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर मृत मांजराच्या पोटातूनच धोंड्यातील अंगठी बाहेर
Adhik Maas Surprise Turns Dramatic as Cat Gulps Down Gold Ring Gift

Adhik Maas Surprise Turns Dramatic as Cat Gulps Down Gold Ring Gift

sakal

सकाळ डिजिटल टीम
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-अशोक खुळे

टाकरवण (जि. बीड) : अधिक मासाचा महिना उजाडला, की सासुरवाडीला जाणारे जावईबापू अन् लेक-जावयाच्या स्वागतासाठी सासूबाईंची होणारी लगबग काही वेगळीच असते. गोडधोड जेवण आणि सोन्या-नाण्याचे आहेर यामुळे वातावरणात प्रचंड उत्साह असतो.

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