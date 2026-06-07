Human interest Story: जावयासाठीचा सोन्याचा धोंडा मांजरानेच गिळला! चार दिवसांच्या प्रतीक्षेनंतर पोटातून अंगठी बाहेर, अधिक मासातील अनोखी घटना

-अशोक खुळेटाकरवण (जि. बीड) : अधिक मासाचा महिना उजाडला, की सासुरवाडीला जाणारे जावईबापू अन् लेक-जावयाच्या स्वागतासाठी सासूबाईंची होणारी लगबग काही वेगळीच असते. गोडधोड जेवण आणि सोन्या-नाण्याचे आहेर यामुळे वातावरणात प्रचंड उत्साह असतो. .Cycling Story: ६० वर्षांपासून रोज सायकल चालवणारे पांडुरंग शिर्के; सहा वेळा सायकलवरून पंढरपूर वारी, आजही विनाऔषध तंदुरुस्त.मात्र, टाकरवण परिसराजवळील एका गावात जावईबापूंसाठी खास बनवलेला सोन्याच्या अंगठीचा धोंडाच घरातील मांजराने फस्त केला! या अजब घटनेमुळे आनंदाच्या वातावरणात अचानक चिंता दाटली. या अनोख्या प्रकाराची चर्चा आता परिसरात आहे..त्याचे झाले असे, की धोंडे जेवणासाठी लेक आणि जावयाला आमंत्रित केले होते. सासूबाईंनी जावयाला भेट देण्यासाठी पाच ग्रॅम सोन्याची अंगठी एका पिठाच्या धोंड्यात लपवून ठेवली होती. सर्वजण पाहुणचारात मग्न असताना, अचानक तिथे आलेल्या एका मांजराने तो अंगठी असलेला धोंडाच गिळला. हा प्रकार लक्षात येताच एकच खळबळ उडाली. .पुरुषांनी तातडीने मांजराला पकडून एका जागी बांधले आणि जावयाचा जेवणाचा कार्यक्रम उरकला. जावईबापूंना काही कळेना, तेव्हा त्यांना सर्व सत्य सांगण्यात आले. अखेर, अंगठी नंतर देण्याचे ठरवून लेक-जावयाची कपडे देऊन बोळवण करण्यात आली..Success Story: अंगणवाडी सेविकेच्या तिन्ही मुलांची सरकारी सेवेत भरारी; एक मंत्रालयात, दोघे मुंबई पोलिसांत, शेतकरी कुटुंबाची प्रेरणादायी यशोगाथा.नंतरच्या चार दिवसांत मांजराच्या विष्ठेद्वारे अंगठी बाहेर पडेल या आशेने बांधून ठेवले; पण काहीच उपयोग झाला नाही. मांजराला पशुवैद्यकाकडे नेऊन उलटीचे औषध देण्यात आले. मात्र, दुर्दैवाने उपचारादरम्यान मांजराचा मृत्यू झाला. अखेर मृत मांजरावर शस्त्रक्रिया करून पोटातून अंगठी बाहेर काढली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.