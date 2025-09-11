Beed News : सीसीटीव्हीच्या मदतीने दोन वाटमारी करणारे आरोपी पोलीसांच्या ताब्यात

केज : चार लाख रूपयाची रोख रक्कम पिशवीत ठेवून दुचाकीवरून ऊसतोड मुकादम गावाकडे जात होते. त्यावेळी ऊसतोड मुकादमा हातातील दुचाकीवरून आलेल्या दोघे हिसकावून घेऊन पळून गेल्याची घटना एक्कोणतीस जुलै रोजी उपजिल्हा रुग्णालयाजवळ घडली होती. या प्रकरणी अज्ञाताविरोधात पोलीसात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलीसांना या गुन्ह्याचा तपास करीत असताना शहरात बसविण्यात आलेल्या सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीने लुटारूंचा शोध लागण्याचा विश्वास होता. अखेर पोलीसांचा सीसीटीव्ही फुटेजच्या मदतीचा अंदाज खरा ठरून केज पोलीसांनी आंध्रप्रदेशाच्या किनारपट्टी भागातील दोघांना बुधवारी (ता.१०) परभणी कारागृहातून न्यायालयाच्या आदेशाने ताब्यात घेतले आहे..तालुक्यातील मानेवाडी येथील उत्तरेश्वर उत्तम धायगुडे यांनी त्यांचे मेहुणे असलेले रमेश वैजेनाथ माने यांना देण्यासाठी अंबाजोगाई येथील आयडीबीआय बँकेतून धनादेशाद्वारे काढलेले चार लाख रूपयाची रोख रक्कम घेऊन एक्कोणतीस जुलै रोजी केज येथे आले होते. उत्तरेश्वर धायगुडे यांच्या सोबत त्यांचा मेव्हुणा रमेश माने व पुतण्या अशोक धायगुडे हे तिघे दुचाकीवरून चार लाख रूपये पांढऱ्या रंगाच्या कॅरी बॅगमध्ये घेऊन केज शहरातील स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या अंबाजोगाई रस्त्यावरील शाखेत जमा करून आरटीजीएसद्वारे कोल्हापुर येथील शिरोली एमआयडीसी मधील विवेक इंजिनिरींग वर्कस यांच्या खात्यावर नवीन ट्रॅक्टरच्या दोन ट्रॉली खरेदीसाठी पाठवायचे होते. .मात्र त्यांना केजला पोहचण्यास उशीर झाल्याने बँकेचा व्यवहार बंद झाला होता. त्यामुळे तिघे दुपारी साडेचार वाजण्याच्या सुमारास दुचाकीवरून त्यांच्या गावी मानेवाडीकडे जाण्यासाठी निघाले होते. ते तिघे शहराबाहेर आल्या नंतर एका पुला जवळ लघुशंकेला थांबले. त्यानंतर ते गावाकडे जात असताना उत्तरेश्वर धायगुडे हे हात चार लाख रुपये असलेली पिशवी घेऊन दुचाकीवर सर्वात पाठीमागे बसले होते. ते तिघे अंबाजोगाई रस्त्याने जात असताना उपजिल्हा रुग्णालयापुढे काही अंतरावर जाताच त्यांच्या पाठीमागून भरधाव वेगात दोन तरूण बसलेली एक दुचाकी आली. त्यातील पाठीमागे बसलेल्या एका तरूणाने उत्तरेश्वर धायगुडे यांच्या हातातील चार लाख रुपये असलेली पांढऱ्या रंगाची कॅरीबॅग हिसकावून घेतली आणि ते वेगात अंबाजोगाईच्या दिशेने निघून गेले..यावेळी उत्तरेश्वर धायगुडे यांनी आरडा-ओरड करून त्यांचा दोन किलोमीटर पर्यंत पाठलाग केला, परंतू त्या दोन तरूणांना सापडू शकले नाहीत. उत्तरेश्वर धायगुडे यांच्या तक्रारीवरून केज पोलीस ठाण्यात वाटमारी करून चार लाख रूपये हिसकावून घेऊन पळून गेलेल्या दोन अनोळखी तरुणाविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. या गुन्ह्याचा तपास पोलिस निरीक्षक स्वप्नील उनवणे यांच्या मार्गदर्शनाखाली सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप मांजरमे हे तपास करीत होते. या चोरीच्या तपासा संदर्भात प्रसार माध्यमांना माहिती देताना पोलिस निरीक्षक स्वप्नील उनवणे यांनी शहरात मुख्य चौकात बसविलेल्या सीसीटीव्ही कॅमेऱ्याचे फुटेज आधारे पोलिस तपास करीत आहेत. त्यामुळे लवकरच हे आरोपी ताब्यात येतील, असा विश्वास व्यक्त केला होता..अखेर सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारेच त्या तरूणांचा इतर पोलीस ठाण्याच्या मदतीने त्या दोन तरूणांना ताब्यात घेण्यात यश आले. आंध्रप्रदेशातील किनारपट्टी भागातील जसवंत उर्फ जश्यू शिवा पिटला (वय-१८) व प्रसंगी उर्फ सन्नी एलिया चल्ला (वय-३३) रा. कावली, ता. कप्पारालथिलप्पा, जि. नेल्लोरे या दोघांना केज पोलीस ठाण्याचे सहाय्यक पोलिस निरीक्षक संदीप मांजरमे व पोलिस हवालदार बजरंग मुंडे व संदीप माळी यांनी दहा सप्टेंबर रोजी परभणी येथील जिल्हा कारागृहातून न्यायालयाच्या आदेशाने ताब्यात घेतले आहे. अशा प्रकारच्या चोरीच्या घटनेचा या दोघांचा समावेश व सहभाग आहे काय? याचा केज पोलिस तपास करीत असून यातून इतर अनेक गुन्हे उघड होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.