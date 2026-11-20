फुलंब्री - शहराच्या विकासाला चालना देणारी मोठी मंजुरी केंद्र सरकारच्या रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्रालयाकडून मिळाली आहे. फुलंब्री शहरातील राष्ट्रीय महामार्गावरील विशेष दुरुस्ती, दुभाजकांची उभारणी, सौरऊर्जेवर चालणारे पथदिवे, प्रमुख चौकांचे सुशोभीकरण आणि रस्ता सुरक्षा उपाययोजनांसाठी एकूण २ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. यामध्ये शहरातील कामांसाठी १ कोटी ६१ लाख रुपये, तर पाल फाटा -फुलंब्री-खुलताबाद महामार्गावरील रस्ता सुरक्षा कामांसाठी ९१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर झाला आहे. आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी या कामांसाठी केलेल्या प्रयत्नांना यश आले आहे..केंद्र शासनाच्या प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई येथून १९ नोव्हेंबर २०२६ रोजी जारी करण्यात आलेल्या आदेशानुसार राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ एचवरील फुलंब्री शहरातील कि.मी. ५१/७०० ते ५३/७०० या दोन किलोमीटरच्या टप्प्यात विशेष दुरुस्ती व जंक्शन सुधारणा करण्यात येणार आहे. या कामांसाठी १ कोटी ६१ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. त्यामुळे फुलंब्री मतदारसंघाचे आमदार अनुराधा चव्हाण यांनी सातत्याने केलेल्या पाठपुरावाला खरी यश मिळाले आहे..पालफाटा ते देवगिरी कारखाना परिसरापर्यंत महामार्ग उजळणार -या कामांतर्गत पालफाटा ते फुलंब्री आणि फुलंब्री ते देवगिरी साखर कारखाना परिसरापर्यंतच्या महामार्गावर सौरऊर्जेवर चालणारे एलईडी पथदिवे बसविणे, तसेच प्रमुख चौकांचे सुशोभीकरण व सुधारणा करण्यात येणार आहे. याशिवाय अस्तित्वातील रस्त्याच्या कडांची (कर्ब) दुरुस्ती व पुनर्बांधणी, नवीन काँक्रीटचे दुभाजक उभारणे, दुभाजकांमध्ये माती टाकून फुलझाडे व झुडपे लावणे, तसेच रस्त्यावरील अस्तित्वातील पथदिव्यांचे आवश्यकतेनुसार स्थलांतर करण्यात येणार आहे.शहरातील चौकांमध्ये वाहतूक अधिक सुरक्षित व सुरळीत करण्यासाठी जंक्शन सुधारणा केली जाणार आहे. यामध्ये रस्त्यावर थर्मोप्लास्टिक पेंटने पट्टे मारणे, कॅट्स आय बसविणे, दिशादर्शक व सूचना फलक लावणे तसेच आवश्यक ठिकाणी वाहतूक सुरक्षेच्या उपाययोजना करण्याचा समावेश आहे. त्यामुळे महामार्गावरील वाहतुकीचे नियोजन सुधारण्यासह शहराच्या सौंदर्यातही भर पडणार आहे..पाल फाटा ते खुलताबाद मार्गासाठी ९१ लाख -दरम्यान, पाल फाटा-फुलंब्री-खुलताबाद या राष्ट्रीय महामार्ग क्रमांक ७५२ एचवरील कि.मी. ४६/४४० ते ७८/३५८ या मार्गासाठी स्वतंत्रपणे ९१ लाख रुपयांची रस्ता सुरक्षा कामे मंजूर करण्यात आली आहेत. या कामांमध्ये थर्मोप्लास्टिक रोड मार्किंग, कॅट्स आय, सोलर रोड स्टड, दिशादर्शक फलक, धोक्याचे सूचना फलक, मेटल बीम क्रॅश बॅरिअर बसविणे यांचा समावेश आहे. तसेच आवश्यक ठिकाणी झाडांच्या फांद्यांची छाटणी आणि रस्ता सुरक्षिततेशी संबंधित विविध कामे करण्यात येणार आहेत. यामुळे या मार्गावरून प्रवास करणाऱ्या वाहनधारकांना अधिक सुरक्षित प्रवासाची सुविधा मिळण्यास मदत होणार आहे..नऊ महिन्यांत कामे पूर्ण करण्याचे उद्दिष्ट -मंजुरी आदेशानुसार विशेष दुरुस्तीच्या कामांसाठी नऊ महिन्यांचा कालावधी निश्चित करण्यात आला असून काम पूर्ण झाल्यानंतर तीन वर्षांचा दोष दायित्व कालावधी (डीएलपी) ठेवण्याची तरतूद आहे. या कामांसाठी ई-निविदा प्रक्रिया राबविण्यात येणार असून महाराष्ट्र सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत अंमलबजावणी केली जाणार आहे. कामांच्या गुणवत्तेबाबतही विशेष सूचना देण्यात आल्या आहेत. कामाच्या प्रगतीची छायाचित्रे व व्हिडिओ रेकॉर्डिंग ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले असून गुणवत्तेच्या चाचण्या नियमितपणे कराव्या लागणार आहेत..निविदा प्रक्रिया पूर्ण होण्याकडे लक्ष -एकूण २ कोटी ५२ लाख रुपयांच्या या मंजुरीमुळे फुलंब्री शहरातील महामार्गाची विशेष दुरुस्ती, दुभाजकांची उभारणी, सौर पथदिवे, चौकांचे सुशोभीकरण आणि वाहतूक सुरक्षेत सुधारणा होणार आहे. तसेच पळशीफाटा ते खुलताबाद मार्गावरील सुरक्षाव्यवस्थाही अधिक सक्षम होणार आहे. आमदार अनुराधा चव्हाण यांच्या प्रयत्नांतून या कामांना मंजुरी मिळाल्यानंतर आता ई-निविदा प्रक्रिया वेळेत पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष कामांना कधी सुरुवात होते, याकडे फुलंब्रीकरांचे लक्ष लागले आहे..फुलंब्री खुलताबाद रस्त्यावरील दुभाजक हटवून मधोमध एकच दुभाजक बसविण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर त्यावर सौर पथदिवे देखील असणार आहे. पाल फाटा ते फुलंब्री या रस्त्यावर देखील सौर पथदिवे बसविले जाणार आहे. त्यामुळे कुठल्याही लाईट बिलाची चिंता असणार नाही आणि रस्ता दिव्यांनी उजळणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मोठे सहकार्य केल्याने केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांनी तात्काळ या प्रस्तावला मंजुरी दिली आहे. फुलंब्रीच्या वतीने केंद्र व राज्य सरकारचे आभार.- अनुराधा चव्हाण, आमदार फुलंब्री.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.