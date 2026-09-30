Kur Talathi assault case: पीक पाहणीच्या कारणावरून तलाठ्यावर लाथाबुक्क्यांनी हल्ला; शासकीय कामात अडथळ्याचा गुन्हा

चाकूर : पीक पाहणी का केली नाही, अशी विचारणा करून ग्राम महसूल अधिकाऱ्याला शिवीगाळ करून लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केल्याची घटना मंगळवारी (ता.२९) दुपारी झरी (बु.) येथे घडली असून याप्रकरणी तलाठी मुकिंद पांडुरंग सुडके यांनी दिलेल्या तक्रारीवरून एका विरूध्द शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. याविरोधात महाराष्ट्र राज्य तलाठी संघ आक्रमक झाला असून याचा निषेध नोंदवित दोषीला तात्काळ अटक करावी या मागणीसाठी काम बंद आंदोलनचा इशारा तहसीलदारांना दिलेल्या निवेदनाव्दारे दिला आहे. .झरी (बु) येथील ग्राम महसुल अधिकारी मुकिंद सुडके हे गावातील पाणी टंचाईच्या अनुषंगाने बोअर अधिग्रहण करण्याच्या कामानिमीत्त ग्रामपंचायत कार्यालयात गेले होते. त्यावेळी मंडळ अधिकारी, पीक पाहणी सहायक विनोद सुगावकर तसेच काही शेतकरी तेथे उपस्थित होते. गावातील सिद्धेश्वर कोंडीबा सुरवसे याने त्याच्या शेताची पीक पाहणी का केली नाही, अशी विचारणा केली. त्यावर सुडके यांनी संबंधित पीक पाहणी सहायकाला पीक पाहणी करण्यास सांगतो, असे उपस्थितांसमोर सांगितले. मात्र, त्यानंतर सुरवसे याने शिवीगाळ करण्यास सुरुवात केली. तसेच ग्रामपंचायत कार्यालयाबाहेर ये, तुला बघतो, अशी धमकी दिली. यानंतर बोअर अधिग्रहणाच्या प्रस्तावाची पाहणी करण्यासाठी तलाठी सुडके, मंडळ अधिकारी तसेच इतर व्यक्ती ग्रामपंचायत कार्यालयाच्या बाहेर आले असता, सुरवसे याने पुन्हा शिवीगाळ करून सुडके यांना लाथाबुक्क्यांनी मारहाण केली. .‘तू आमच्या गावात कशी नोकरी करतोस, तुला बघून घेतो,’ अशी धमकी दिल्याचा आरोपही तक्रारीत करण्यात आला आहे. याप्रकरणी सुडके यांच्या तक्रारीवरून सिध्देश्वर सुरवसे याच्या विरूध्द शासकीय कामात अडथळा आणल्याचा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. या प्रकरणी तलाठी संघटना आक्रमक झाली असून महसुल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी यांच्या सुरक्षीततेचा प्रश्न गांभीर्यांने घ्यावा, दोषीला अटक करावी या मागणीसाठी पाच आॅक्टोंबर पासून काम बंद आंदोलन करण्यात येईल असे निवेदन तहसीलदारांना देण्यात आले आहे. यानिवेदनावर तालूकाध्यक्ष पी. व्ही. पल्ले, एस. एम. शेळके, व्ही. डी. कुटवाडे, बी. व्ही. जमादार, पी. व्ही. जाधव, शिवानंद गुंडरे, आर. डी. गायकवाड, आर. एस. मुंडे आदी तलाठ्यांच्या स्वाक्षरी आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.