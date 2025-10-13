मराठवाडा

Chakur News : चाकूर तालूक्यात चापोली, नळेगाव, सुगाव हे गण खुल्या प्रवर्गासाठी

पंचायत समितीच्या दहा गणाच्या सार्वत्रीक निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. १३) सोडत पध्दतीने आरक्षण काढण्यात आले.
चाकूर - पंचायत समितीच्या दहा गणाच्या सार्वत्रीक निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. १३) सोडत पध्दतीने आरक्षण काढण्यात आले यात चापोली, नळेगाव, सुगाव हे तीन गण खुल्या प्रवर्गासाठी सुटले असल्यामुळे इच्छुकांची संख्येमुळे या गणात चुरस निर्माण होणार आहे.

