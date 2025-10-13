Chakur News : चाकूर तालूक्यात चापोली, नळेगाव, सुगाव हे गण खुल्या प्रवर्गासाठी

चाकूर - पंचायत समितीच्या दहा गणाच्या सार्वत्रीक निवडणुकीसाठी सोमवारी (ता. १३) सोडत पध्दतीने आरक्षण काढण्यात आले यात चापोली, नळेगाव, सुगाव हे तीन गण खुल्या प्रवर्गासाठी सुटले असल्यामुळे इच्छुकांची संख्येमुळे या गणात चुरस निर्माण होणार आहे..पंचायत समिती कार्यालयाच्या सभागृहात रोहयोच्या उपजिल्हाधिकारी अहिल्या गाठाळ यांच्या अध्यक्षतेखाली आरक्षण सोडत काढण्यात आली, तहसीलदार नरसिंग जाधव, गटविकास अधिकारी संतोष वंगवाडे, नायब तहसीलदार संतोष धाराशिवकर यांची उपस्थिती होती.यात २०११ च्या जणगणनेनुसार अनुसुचित जातीची सर्वांधिक लोकसंख्या असलेले वडवळ नागनाथ व आटोळा हे दोन गण अनुसुचित जातीसाठी आरक्षीत करण्यात आले. यात महिलेसाठी चिठ्ठी काढण्यात आल्यानंतर वडवळ नागनाथ हा गण आरक्षीत झाला आहे..उर्वरीत आरक्षणात नागरिकांचा मागास प्रवर्ग जानवळ, नागरिकांचा मागास प्रवर्ग (महिला) अजनसोंडा (बु), खुला प्रवर्ग महिला झरी (बु), आष्टा, रोहिणा, खुला प्रवर्ग - नळेगाव, चापोली, सुगाव हे गण सोडत पध्दतीने आरक्षीत झाले आहेत. अक्षय तेलंग या लहान बालकांच्या हस्ते आरक्षण सोडतीच्या चिठ्य़ा काढण्यात आल्या..यासाठी सहाय्यक महसुल अधिकारी डी. एम. मद्दे, बालाजी इंगळे, अंगद कासले, विलास क्षीरसागर यांनी सहाय्य केले. तालूक्यातील नळेगाव, चापोली, सुगाव ही महत्वाचे गावे असून या गणाचे आरक्षण खुल्या प्रवर्गासाठी सुटले असल्यामुळे येथून निवडणुक लढविण्याऱ्या इच्छुकांची संख्या सर्वांधीक आहे यामुळे निवडणुकीत चुरस निर्माण होणार आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.