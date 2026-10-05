Chandrashekhar Bawankule: बॅंकांनी कर्जवसुलीसाठी तगादा लावू नये: महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे; शेतकऱ्याने जीवन संपवल्यास जबाबदार धरणार

जळगाव : ‘‘राज्यात अनेक जिल्हे दुष्काळग्रस्त आहेत. यामुळे पीक कर्जवसुलीला स्थगिती दिली आहे. कोणत्याही बँकेने अथवा पतसंस्था ते खासगी बँका, ‘फायनान्सर’ने शेतकऱ्याकडे कर्ज वसूलीसाठी फोन करू नये. जर शेतकऱ्यांना कर्ज वसूलीच्या तगाद्याने आत्महत्या केली तर संबंधित बँक, पतसंस्था, संबंधित प्रशाासनाला जबाबदार धरण्यात येईल,’’ असा इशारा राज्याचे महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी रविवारी येथे पत्रकार परिषदेत दिला. .MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.दुष्काळासंदर्भातील मदतीबाबत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, केंद्राचे पथक, राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीआरएएफ), दुष्काळ निवारण समिती, उपसमिती एकत्र बसून ठरवत आहोत. शेतकऱ्यांना दिवाळीपूर्वी मदत दिली जाईल, अशी ग्वाही बावनकुळेंनी यावेळी दिली..जळगाव जिल्ह्यात आज १५ तालुक्यांतील दुष्काळी स्थितीचा आढावा घेतला आहे. जिल्हाधिकारी व त्यांच्या चमूने चांगले नियोजन केले आहे. आगामी सहा महिने जळगाव दुष्काळात कसा सामना करेल, त्याबाबतच्या उपाययोजना केल्या आहेत. जिल्ह्यात पाणी, चाराटंचाई होणार नाही, याचे नियोजन केले आहे. कापूस, तूर, सोयाबीन, उडीद आदी पिकांवर काय परिणाम होणार आहेत, त्यावर काय उपाय करता येतील याचेही नियोजन आहे..पीक काढले तरी पंचनामे’दुष्काळात पिकांचे अचूक पंचनामे हवेत. जरी शेतात आता पीक नसेल, शेतकऱ्यांनी ते काढून टाकले असेल तरी पंचनामे केले जाणार आहेत. आमचा ‘ड्रोन सर्व्हे’, ‘गुगल इमेज’, आमचा पंचनामा नसेल तर केंद्राची मदत मिळणार नाही. यामुळे पंचनामे गरजेचे आहेत. १० टक्के पंचनामे केले तरी चालतील..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.‘...तर सरकारी खाते बंद’बावनकुळे यांनी सांगितले, की अनेक बँकांत शासनाची खाती असताना शासनाने शेतकऱ्यांना कर्ज देण्यास सांगितल्यावरही खासगी बँका शेतकऱ्यांना कर्ज देत नसल्याने अशा बँकांतून हे खाते काढण्याच्या सूचना जिल्हाधिकाऱ्यांना दिल्या आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.