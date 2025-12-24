मराठवाडा

Beed Crime : वाल्मीक कराडसह आठ जणांवर दोषारोप; संगनमताने खून, खंडणी, पुरावे नष्ट केल्याचा आरोप

सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण व निर्घृण हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराड याच्यासह आठ जणांवर आज येथील विशेष मकोका न्यायालयात दोषारोप निश्‍चित करण्यात आले.
sarpanch santosh deshmukh killed case accused

sarpanch santosh deshmukh killed case accused

sakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

बीड - मस्साजोग (ता. केज) येथील सरपंच संतोष देशमुख यांचे अपहरण व निर्घृण हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराड याच्यासह आठ जणांवर आज येथील विशेष मकोका न्यायालयात दोषारोप निश्‍चित करण्यात आले.

Loading content, please wait...
Beed
crime
chargesheet
Financial extortion

Related Stories

No stories found.
Marathi News Esakal
www.esakal.com