मराठवाडा
School Punishment: छ. संभाजी नगरमधील शाळेत विद्यार्थ्यांना अमानवी शिक्षा; रबरने केस बांधले अन्...
Chhatrapati Sambhaji Nagar School Punishment Inhumane Treatment to Students: शाळेतील विद्यार्थ्यांना चुकीच्या पद्धतीने शिक्षा दिल्याने संताप व्यक्त होत आहे. शिक्षण विभागाला जाग आली असून कारवाई होण्याची शक्यता आहे.
Chhatrapati Sambhaji Nagar: छत्रपती संभाजी नगरमधील एका शाळेत शिक्षेच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांना अमानवी शिक्षा दिल्याचा प्रकार घडला आहे. या प्रकारामुळे विद्यार्थ्यांचे मानसिक खच्चीकरणं झाल्याचा आरोप होत आहे. याचे फोटो सोशल मीडियात व्हायरल झाल्यानंतर शिक्षण विभागाला खडबडून जाग आली.