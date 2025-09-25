मराठवाडा

Bhoom News : छत्रपती संभाजी राजे यांनी जीवन संपविलेल्या शेतकरी पवार कुटुंबियाची घेतली भेट; नुकसानग्रस्त भागाची केली पाहणी

छत्रपती संभाजी राजे भूम तालुक्यातील अतिवृष्टीने नुकसान झालेल्या ठिकाणी केली पाहणी.
सकाळ वृत्तसेवा
- धनंजय शेटे

भूम - माजी खासदार, शिवाजी महाराजांचे वंशज छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी अतिवृष्टीमुळे नुकसान झाल्यामुळे आत्महत्या केलेल्या भूम तालुक्यातील मात्रेवाडी येथील शेतकरी लक्ष्मण बाबासाहेब पवार यांच्या घरी भेट देत एक लाख रुपयाची मदत दिली आहे.

