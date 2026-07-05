Marathwada: सहकार क्षेत्रात मोठा चमत्कार! ९८ पैकी ९८ मतं एकाच उमेदवाराला! विरोधकांचा पूर्ण सुफळा साफ; संजना जाधव यांचा ऐतिहासिक विजय

संतोष निकम सहकार क्षेत्राचे आणि जिल्ह्याचे लक्ष लागून राहिलेल्या छत्रपती संभाजीनगर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या संचालक पदाच्या निवडणुकीत कन्नड तालुक्यातून एक अभूतपूर्व चमत्कार पाहायला मिळाला आहे. तालुक्यातील विविध कार्यकारी सेवा संस्था (सोसायटी) मतदारसंघातून आमदार संजना जाधव यांनी विरोधकांना अस्मान दाखवत ऐतिहासिक आणि दणदणीत विजय संपादन केला आहे. अत्यंत प्रतिष्ठेच्या आणि राजकीयदृष्ट्या गाजलेल्या या निवडणुकीत संजना जाधव यांनी विरोधकांचे मनसुबे उधळून लावत संपूर्ण मैदान मारले..या निवडणुकीतील सर्वात धक्कादायक आणि विशेष बाब म्हणजे, सोसायटी मतदारसंघात एकूण ९८ मतदार होते. या ९८ पैकी तब्बल ९८ मतदारांनी, म्हणजेच १०० टक्के मतदारांनी आमदार संजना जाधव यांच्या बाजूने आपला कौल दिला. विरोधकांना एकही मत मिळू न देता, त्यांनी ९८ विरुद्ध ० अशा एकतर्फी फरकाने हा विजय मिळवून सहकार क्षेत्राच्या इतिहासात नव्या विक्रमाची नोंद केली आहे..Pune: खेडमध्ये मुंबईला जाणाऱ्या रेल्वेतून ३ प्रवाशांनी मारली उडी; महिलेचा मृत्यू, दोघे जखमी.हायकोर्टातील लढाई ठरली टर्निंग पॉईंटया निवडणुकीची पार्श्वभूमी अत्यंत नाट्यमय आणि संघर्षाची ठरली. आमदार संजना जाधव यांचा मार्ग रोखण्यासाठी विरोधकांनी सुरुवातीला रणनीती आखत थेट हायकोर्टाचे दरवाजे ठोठावले होते. जाधव यांची उमेदवारी रद्द व्हावी यासाठी विरोधकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, हायकोर्टाने विरोधकांचे आक्षेप फेटाळून लावत संजना जाधव यांची उमेदवारी कायम ठेवली..न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर संपूर्ण राजकीय चित्रच पालटले. जे विरोधक कालपर्यंत उमेदवारी रद्द करण्यासाठी कोर्टात गेले होते, त्यांच्यातच न्यायालयानंतर आमदार जाधव यांना पाठिंबा देण्यासाठी चढाओढ सुरू झाली. विरोधकांचे मनोधैर्य खचल्याने अखेर मतदानाच्या दिवशी सर्वच्या सर्व ९८ मते जाधव यांच्या पारड्यात पडली..Premium|Nishad Naravane's Journey : निषाद नरवणेचा प्रेरणादायी प्रवास; भारतीय जिम्नॅस्टिक्ससाठी आशेची नवी किरण.कार्यकर्त्यांचा जल्लोषया ऐतिहासिक आणि अभूतपूर्व विजयाची घोषणा होताच कन्नड शहरातील पिशोर नाका येथे कार्यकर्त्यांनी प्रचंड घोषणाबाजी करत, गुलालाची उधळण केली आणि फटाक्यांची आतिषबाजी करत संपूर्ण परिसर दणाणून सोडला. या विजयामुळे आमदार संजना जाधव यांचे सहकार आणि ग्रामीण राजकारणावरील वर्चस्व पुन्हा एकदा अधोरेखित झाले आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.