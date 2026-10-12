Karmad News : पीएम धन-धान्य कृषी योजनेतील कामगिरीबद्दल जिल्ह्याचा दिल्लीत गौरव

- बाळासाहेब काळेकरमाड - प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेच्या (PMDKY) अंमलबजावणीत उत्कृष्ट कामगिरी केल्याबद्दल छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा देशपातळीवर गौरव करण्यात आला. जिल्हाधिकारी विनय गौडा आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी यांना केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांच्या हस्ते सोमवारी (ता. १२) नवी दिल्ली येथील पूसा परिसरातील एनएएससी कॉम्प्लेक्स येथे सन्मानित करण्यात आले. या वेळी जिल्ह्यातील प्रगतिशील शेतकरी यज्ञेश कातबने उपस्थित होते. या सन्मानामुळे जिल्ह्याच्या कृषी क्षेत्रातील कामगिरीला राष्ट्रीय स्तरावर ओळख मिळाली आहे..कृषी विकासाला चालना देण्याचा प्रयत्नप्रधानमंत्री धन-धान्य कृषी योजनेचा उद्देश कृषी क्षेत्राचा विकास साधणे, शेतीची उत्पादकता वाढविणे आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न सुधारण्यासाठी विविध उपाययोजनांना चालना देणे हा आहे. कृषी क्षेत्रातील विकासाच्या दृष्टीने जिल्हा प्रशासन आणि कृषी विभागाची भूमिका महत्त्वाची मानली जाते. योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी विविध स्तरांवर करण्यात आलेल्या प्रयत्नांची दखल घेत छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याला हा सन्मान प्रदान करण्यात आला..जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना कृषीविषयक योजनांची माहिती मिळावी, त्यांना योजनांचा लाभ घेता यावा आणि शेतीशी संबंधित अडचणींवर उपाययोजना करता याव्यात, यासाठी प्रशासन व कृषी विभागाकडून विविध उपक्रम राबविण्यात येतात. कृषी विकासासाठी विभागांमध्ये समन्वय राखणे, शेतकऱ्यांपर्यंत शासकीय योजनांची माहिती पोहोचविणे आणि शेतीविषयक उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी करणे या बाबींना विशेष महत्त्व आहे..प्रशासन आणि कृषी विभागाच्या कामाची दखलजिल्हाधिकारी विनय गौडा आणि जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी यांच्या सन्मानामुळे जिल्हा प्रशासनासह कृषी विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांच्या कामाला प्रोत्साहन मिळणार आहे. कृषी क्षेत्रातील योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रशासन, कृषी विभाग आणि शेतकरी यांच्यातील समन्वय महत्त्वाचा ठरतो. या कार्यक्रमाला प्रगतिशील शेतकरी यज्ञेश कातबने यांची उपस्थिती विशेष उल्लेखनीय ठरली. शेतकऱ्यांचा सहभाग आणि कृषी क्षेत्रातील विकासासाठी करण्यात येणारे प्रयत्न यांना या सन्मानामुळे महत्त्व प्राप्त झाले आहे. छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्याचा राष्ट्रीय स्तरावर झालेला हा गौरव जिल्ह्याच्या शिरपेचात मानाचा तुरा रोवणारा ठरला आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.