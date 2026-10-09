Maharashtra Drought: शेतकरी हवालदिल! एकरी ३५ हजारांचा खर्च, तरी सोयाबीन करपले; छत्रपती संभाजीनगरमध्ये केंद्रीय पथकाची पाहणी

-बाळासाहेब काळे करमाड : पावसाने पाठ फिरवल्याने छत्रपती संभाजीनगर तालुक्यातील खरीप हंगामातील पिकांवर दुष्काळाचे संकट ओढवले आहे. सोयाबीन, तूर, मका आणि कपाशीच्या उत्पादनावर मोठा परिणाम झाला असून, मशागत, बियाणे, खते, औषधे आणि मजुरीवर खर्च करूनही पदरात काहीच पडण्याची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. पिके करपू लागल्याने शेतकरी आर्थिक संकटात सापडले आहेत..UPSC Success Story: आईने कचरा वेचून शिकवले, उपाशीपोटी अभ्यास करणारा लेक झाला वनाधिकारी; कष्टमय संघर्षाची प्रेरणादायी कहाणी...या पार्श्वभूमीवर शुक्रवारी (ता. ९) केंद्रीय पथकाने शेकटा मंडळातील देमणी-वाहेगाव शिवारातील गट क्रमांक ८३ मधील सोयाबीन पिकाची पाहणी करून शेतकऱ्यांशी संवाद साधला.पथकाने सोयाबीनच्या शेंगा आणि दाण्यांची पाहणी करून पावसाअभावी झालेल्या नुकसानीची माहिती घेतली. यावेळी शेतकऱ्यांनी पिकांची सद्यःस्थिती मांडत नुकसानभरपाई आणि तातडीच्या आर्थिक मदतीची मागणी केली. सोयाबीनसह तूर, मका आणि कपाशीची वाढ खुंटली असून, अपेक्षित उत्पादन मिळण्याची शक्यता कमी झाली आहे. त्यामुळे पिकांसाठी केलेला खर्चही वसूल होणार नसल्याची चिंता शेतकऱ्यांनी व्यक्त केली..एकीकडे पिकांचे नुकसान, तर दुसरीकडे जनावरांसाठी चारा आणि पिण्याच्या पाण्याची टंचाई यामुळे शेतकऱ्यांसमोरील अडचणी वाढल्या आहेत. दुष्काळी परिस्थितीचा विचार करून शासनाने शेतकऱ्यांना भरीव मदत द्यावी, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली.यावेळी तालुक्यातील इतर मंडळांतील फळबाग उत्पादकांना पीकविम्याचा लाभ मिळत असताना शेकटा मंडळातील शेतकरी वंचित राहिल्याची तक्रार शेतकऱ्यांनी केली. पर्जन्यमापकातील नोंदींमुळे मंडळातील शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहिले असावेत, अशी शक्यता त्यांनी व्यक्त केली. या प्रकरणाची तपासणी करून पात्र फळबाग उत्पादकांना पीकविम्याचा लाभ मिळवून द्यावा, अशी मागणी केंद्रीय पथकासमोर करण्यात आली..केंद्र सरकारकडे अहवाल सादर करणारकेंद्रीय कृषी व शेतकरी कल्याण मंत्रालयाचे सहसचिव मुक्तानंद अग्रवाल यांनी पाहणीदरम्यान दुष्काळी परिस्थितीची माहिती घेतली. या पाहणीचा अहवाल केंद्र सरकारकडे सादर करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. जिल्ह्यातील फळबाग उत्पादक शेतकरी विम्याच्या लाभापासून वंचित राहू नयेत, यासाठी विशेष काळजी घेतली जाईल, असे जिल्हाधिकारी विनय गौडा यांनी सांगितले.यावेळी महालनोबिस संस्थेचे उपसंचालक सुनील कुमार दुबे, नीती आयोगाचे सल्लागार डॉ. जसपालसिंग, पशुसंवर्धन व दुग्धव्यवसाय विभागाच्या साक्षी भदोरिया, कृषी सहसंचालक सुनील वानखेडे, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी दीपक गवळी, संशोधन सहयोगी संचालक सूर्यकांत पवार, कृषी विज्ञान केंद्राच्या दीप्ती पाटगावकर, फळ संशोधन केंद्राचे संजय पाटील, तहसीलदार शिवानंद बिडवे, तालुका कृषी अधिकारी मेघश्याम गुळवे, मंडळ अधिकारी संतोष लोलगे, तलाठी प्रशांत आणि कृषी सहाय्यक कृष्णा गट्टूवार यांच्यासह शेतकरी उपस्थित होते..शेतकऱ्यांच्या व्यथा* सोयाबीनच्या पिकासाठी एकरी ३० ते ३५ हजार रुपये खर्च केले. मात्र, पावसाअभावी पीक करपले असून उत्पादनातून खर्च निघणेही कठीण झाले आहे. तूर आणि कपाशीचीही अशीच अवस्था आहे. शासनाने नुकसानीचा विचार करून भरीव आर्थिक मदत द्यावा. -विकास शिंदे, शेतकरी* दुष्काळामुळे जनावरांसाठी चारा आणि पाण्याची टंचाई निर्माण झाली आहे. दूध देणारी जनावरे सांभाळणेही अवघड झाले आहे. चारा छावण्यांऐवजी जनावरांमागे अनुदान द्यावे किंवा शेतकऱ्यांच्या गोठ्यापर्यंत चारा उपलब्ध करून द्यावा.- अविनाश जाधव* दर दोन वर्षांनी दुष्काळाचा सामना करावा लागत आहे. जवळच नाथसागर जलाशय असूनही शेतकऱ्यांना पाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतो. नदीजोड प्रकल्पाची अंमलबजावणी करून शेतीला पाणी उपलब्ध करून द्यावे. - शिवाजी तोगे,* नुकसानभरपाई ठरवताना केवळ ठरावीक निकषांऐवजी शेतकऱ्यांचा प्रत्यक्ष उत्पादन खर्च आणि झालेल्या नुकसानीचा विचार करावा. खरीप आणि रब्बी या दोन्ही हंगामांवर संकट आले आहे. दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर मदतीची रक्कम जमा करावी.-अरविंद कुबेर.Pune News: कोंडीतून सुटकेचा ‘उड्डाणमार्ग’; पुणे महापालिकेकडून पाच महत्त्वाच्या पुलांची कामे पूर्णत्वास, नवीन वर्षात मिळणार दिलासा.यंदाचा दुष्काळ १९७२ च्या दुष्काळापेक्षाही गंभीर असल्याचे चित्र दिसत आहे. त्या वेळी पाऊस नसल्याने पेरणी झाली नव्हती; मात्र विहिरींमध्ये पाणी होते. यंदा शेतकऱ्यांनी पेरणीसाठी खर्च केला, पिकेही उभी राहिली; पण पावसाअभावी ती हातची गेली. त्यामुळे शेतकऱ्यांना तातडीने मदत मिळावी.- जिजाराव शिंदे.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.