Chhatrapati Sambhajinagar accident news: दुचाकीला कट लागल्याने रस्त्यावर कोसळला तरुण; मागून आलेल्या सिमेंट मिक्सरखाली आल्याने जागीच प्राण गमावले

छत्रपती संभाजीनगर,: दुचाकीला दुसऱ्या दुचाकीचा कट लागल्याने मागे बसलेला तरुण रस्त्यावर कोसळला. त्याच वेळी मागून येणाऱ्या भरधाव सिमेंट मिक्सरच्या चाकाखाली चिरडून त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. १८) सायंकाळी पाचच्या सुमारास ईएसआयसी हॉस्पिटलसमोर घडली..तौसिफ अहमद निहाल अहमद शेख (वय ३४, रा. शरीफ कॉलनी) असे मृताचे नाव असून, तो एका कॉमर्स कंपनीत डिलिव्हरी बॉय म्हणून काम करत होता. प्रत्यक्षदर्शींनी दिलेल्या माहितीनुसार, तौसिफ काम आटोपून घरी जाण्यासाठी बऱ्याच वेळापासून वाहनांकडे लिफ्ट मागत होता..Pimpri Chinchwad Accident news : भरधाव डंपरच्या धडकेत तरुण वकील साक्षी चौभेचा मृत्यू, पिंपरीत हळहळ.मात्र, कुणीही थांबले नाही. काही वेळाने एका दुचाकीस्वाराने त्याला लिफ्ट दिली. ते जळगाव रोडच्या दिशेने जात असताना ईएसआयसी हॉस्पिटलसमोर आले असता, एका दुचाकीने त्यांच्या वाहनाला कट मारला. यामुळे तोल जाऊन तौसिफ रस्त्यावर पडला. त्याच क्षणी मागून आलेल्या सिमेंट मिक्सरने (एमएच ०४ जीआर १२२९) त्याला जोरदार धडक देऊन चिरडले. सहायक पोलिस निरीक्षक लहाने यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, घटनेची नोंद घेण्याचे काम सुरू आहे. तौसिफच्या पश्चात पत्नी आणि दोन अपत्ये आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.