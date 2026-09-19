मराठवाडा

Chhatrapati Sambhajinagar Accident News: दुचाकीला कट लागल्याने रस्त्यावर कोसळला तरुण; मागून आलेल्या सिमेंट मिक्सरखाली आल्याने जागीच प्राण गमावले

Chhatrapati Sambhajinagar accident news: दुचाकीला कट लागल्याने रस्त्यावर कोसळला तरुण; मागून आलेल्या सिमेंट मिक्सरखाली आल्याने जागीच प्राण गमावले
Chhatrapati Sambhajinagar

Chhatrapati Sambhajinagar

esakal

सकाळ वृत्तसेवा
Updated on

छत्रपती संभाजीनगर,: दुचाकीला दुसऱ्या दुचाकीचा कट लागल्याने मागे बसलेला तरुण रस्त्यावर कोसळला. त्याच वेळी मागून येणाऱ्या भरधाव सिमेंट मिक्सरच्या चाकाखाली चिरडून त्याचा जागीच मृत्यू झाला. ही घटना शुक्रवारी (ता. १८) सायंकाळी पाचच्या सुमारास ईएसआयसी हॉस्पिटलसमोर घडली.

Loading content, please wait...
accident
Hospital
road accident
cement mixer accident news
road accident news
Marathi News Esakal
www.esakal.com