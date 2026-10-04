Jalna Highway Accident: जालन्याकडे निघाले होते, पण वाटेतच काळाचा घाला; अज्ञात वाहनाला धडकून २२ वर्षीय तरुणाचा मृत्यू

-बाळासाहेब काळेकरमाड : छत्रपती संभाजीनगर-जालना महामार्गावर करमाड येथील आराध्या हॉटेलसमोर, शेंद्रा एमआयडीसी पुलाजवळ रविवारी (ता. ४) रात्री एकच्या सुमारास दुचाकीने अज्ञात वाहनाला पाठीमागून जोरदार धडक दिली. या अपघातात दुचाकीचालक श्लोक सतीश अकोलकर (वय २२, रा. ता. जि. जालना) यांचा मृत्यू झाला, तर प्रदून्य मकरंद नाईक (वय १८, रा. ता. जि. जालना) जखमी झाले..MPSC Success Story: आईने खानावळ चालवली, वडील माथाडी कामगार; लेकीने MPSCत गाजवले नाव, विशाखा शिर्केंची प्रेरणादायी यशोगाथा.श्लोक अकोलकर व प्रदून्य नाईक हे दुचाकी (एमएच २१ बीटी ३१४८) वरून छत्रपती संभाजीनगरकडून जालन्याकडे जात होते. आराध्या हॉटेलसमोर शेंद्रा एमआयडीसी पुलाजवळ त्यांच्या दुचाकीसमोर अचानक अज्ञात वाहन आल्याने दुचाकीची त्या वाहनाला पाठीमागून जोरदार धडक झाली. धडकेनंतर दोघेही रस्त्यावर फेकले गेले. या वेळी श्लोक अकोलकर यांच्या डोक्याला गंभीर दुखापत झाली..अपघाताची माहिती मिळताच नरेंद्राचार्य महाराज संस्थेच्या रुग्णवाहिकेचे चालक बाळू कातखडे यांनी घटनास्थळी धाव घेतली. त्यांनी दोन्ही जखमींना तातडीने छत्रपती संभाजीनगर येथील घाटी रुग्णालयात दाखल केले. वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी तपासणी केल्यानंतर श्लोक अकोलकर यांना मृत घोषित केले. प्रदून्य नाईक यांच्यावर रुग्णालयात उपचार सुरू आहेत..Ujani Dam Investment: उजनी धरण परिसरात १.६५ लाख कोटींची गुंतवणूक; AI डेटा सेंटर, फ्लोटिंग सोलर, ग्रीन हायड्रोजनसह चार प्रकल्प.\rअपघातानंतर अज्ञात वाहनचालक वाहनासह घटनास्थळावरून पसार झाला. याप्रकरणी करमाड पोलिस ठाण्यात नोंद करण्यात आली असून, अज्ञात वाहनाचा शोध घेण्यात येत आहे. पोलीस निरीक्षक सम्राटसिंग राजपूत यांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास सुरू आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.