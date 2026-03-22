Chhatrapati Sambhajinagar News: गॅससाठी १० दिवस वेटिंग; नागरिक त्रस्त!; बुकिंग आहे, मेसेज आहे... पण सिलिंडर नाही!

छत्रपती संभाजीनगर: घरगुती गॅस सिलिंडरसाठी होणारी नागरिकांची कुचंबणा अजूनही कायम आहे. ऑनलाइन बुकिंग होत नाही, डिलिव्हरीचा मेसेज आला. पण, सिलिंडर मिळाला नाही. सिंगल कनेक्शन आहे, तरीही आम्हाला दहा दिवस वेटिंग का? अशा विविध तक्रारी घेऊन नागरिक एजन्सींवर धडकत असल्याचे शनिवारी (ता. २१) 'सकाळ'च्या पाहणीतून समोर आले. विशेष म्हणजे, सिंगल सिलिंडर असेल तरी अशा ग्राहकांना बुकिंगनंतर आठ ते दहाव्या दिवशीच गॅसपुरवठा करण्याचे धोरण एजन्सींनी अवलंबले. .घरगुती गॅससाठी नियमित होणारा पुरवठा काही प्रमाणात कमी झाल्यामुळे वाद होण्याच्या भीतीने संभाव्य धोका लक्षात घेत एजन्सीधारकांनी पोलिस बंदोबस्ताची मागणी केली. त्यानुसार काही एजन्सींवर एक किंवा दोन पोलिस दिसून आले. मात्र, ग्राहकांची गर्दी तुरळक होती. 'सकाळ'ने सिडको, त्रिमूर्ती चौक येथील एजन्सींवर पाहणी केली. सिडकोतील भारत गॅस एजन्सीवर गर्दी नव्हती. मात्र, येथील फलकावर ११ मार्चपासून ८ हजार ३०० बुकिंग वेटिंगवर असल्याचे नमूद होते. जवळच्याच एचपीच्या एजन्सीवर काहीशी गर्दी होती..येथे दोन पोलिस कर्मचारी तैनात होते. आठ दिवसांपूर्वी बुकिंग केलेल्यांना येथून सिलिंडर दिले जात होते. बुकिंग झाल्यानंतर सिलिंडर कोणत्या तारखेला मिळेल, हे आम्ही ग्राहकांना काॅल करून सांगतो. दिलेल्या तारखेला त्यांना होम डिलिव्हरी झाली नाही तर त्यांना एजन्सीवरून सिलिंडर दिले जाते, असे येथील कर्मचाऱ्याने सांगितले. इंडेंन गॅस एजन्सीवर गर्दी नव्हती. त्रिमूर्ती चौकातील भारत गॅस एजन्सीवर पाहणी केली असता येथे गॅस पुरवठा करणारे टँकरच आलेले नव्हते. त्यामुळे शुकशुकाट होता..मेसेज आला, पण सिलिंडर नाहीमुकुंदवाडीतील एका ज्येष्ठ नागरिकाने बुकिंग केली. त्यांना सिलिंडर डिलिव्हरीचा मेसेजही आला. परंतु, प्रत्यक्षात सिलिंडर मिळालाच नसल्याची तक्रार घेऊन ते सिडकोतील भारत एजन्सीवर आले होते. मात्र, त्यांना समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. 'सकाळ'च्या प्रतिनिधीने विचारणा केली असता डबल कनेक्शन आहे. त्यामुळे चिंता नाही, असे म्हणत ते परत निघाले..तुमचा डबल, एक आम्हाला द्या..सिडकोतील भारत एजन्सीवर एन-५ मधील एक सिंगल सिलिंडर कनेक्शन असलेला ग्राहक आला. आदल्या दिवशीच बुकिंग केलेली होती. आठवडाभरानंतरच गॅस मिळेल, असे त्यास महिला कर्मचाऱ्याने सांगितले. त्यावर तो हतबल झाला. कालचा दिवस कसातरी भागवला, आज काय करावे? असे म्हणत त्याने नातेवाइकांना काॅल केला. तुमचा आलेला सिलिंडर आम्हाला द्या, आमचा आला की तुम्हाला देऊ, असे म्हणत रिकामा सिलिंडर घेऊन तो निघून गेला..गॅस सिलिंडरच नाही, तर ब्लॅकमध्ये कसे देणार?त्रिमूर्ती चौकातील गॅस एजन्सीवर ऐनवेळी गॅस संपलेला एक ग्राहक आला. त्याने 'सिलिंडर मिलेगा क्या?' असे महिला कर्मचाऱ्यास विचारले. 'बुकिंग केली आहे का?' असे विचारताच 'नहीं मॅडम. ब्लॅक में होना था!' असे तो म्हणाला. त्यावर 'आज गॅसचा पुरवठा करणारे टँकरच आलेले नाही, असे ती म्हणाली. त्याने पुन्हा विनंती करताच 'पुरवठाच नाही तर ब्लॅकमध्येही कसे देणार?' असे महिला ओरडली.