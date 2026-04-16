LPG Shortage: “घरी बायकोला काय सांगू?” गॅस मिळत नाही म्हणून संभाजीनगरमध्ये एकाने डोके फोडून घेतले; रक्तबंबाळ अवस्थेत रुग्णालयात दाखल

Chhatrapati Sambhaji Nagar: छत्रपती संभाजी नगर येथे गॅस मिळत नसल्याने एका ५० वर्षीय व्यक्तीने स्वतःचे डोके फोडून घेतले. त्यामुळे त्यांच्या डोक्यातून रक्त वहात होते. त्यांना तशाच अवस्थेत उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल करण्यात आलं. घटनेची माहिती मिळताच वाळूज पोलिस घटनास्थळी दाखल झाले..छत्रपती संभाजी नगरसह राज्यातल्या अनेक भागांमध्ये अद्यापही घरगुती गॅस पुरवठा सुरळीत झालेला नाही. पुढील काही दिवसांमध्ये हा पुरवठा सुरळीत होईल, अशी शक्यता निर्माण झालेली आहे. मात्र सद्यस्थितीत घरगुती गॅसधारकांना अडचणींचा समाना करावा लागतोय.शहरातल्या वाळूज MIDC मधील रांजणगाव शेंनपुंजी येथील कमल गॅस एजन्सीमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडर मिळत नसल्याने एका व्यक्तीने संताप व्यक्त केला. रागाच्या भरात त्यांनी स्वतःचे डोके फोडून घेतल्याची धक्कादायक घटना गुरुवारी दुपारी घडली..LPG Supply Crisis India : देशातील एलपीजी पुरवठा साखळी सुरळीत होण्यास किती काळ लागणार? सरकारी अधिकाऱ्याच्या माहितीने वाढवली चिंता .बालचंद नेमाने (वय ५०, रा. रांजणगाव) असे जखमी व्यक्तीचे नाव असून, ते अनेक दिवसांपासून गॅस सिलेंडरसाठी एजन्सीच्या चकरा मारत होते. मात्र वारंवार प्रयत्न करूनही गॅस उपलब्ध न झाल्याने ते संतप्त झाले. "घरी बायकोला काय सांगू?" असे म्हणत त्यांनी स्वतःचे डोके फोडून घेतले..या घटनेची माहिती मिळताच वाळूज एमआयडीसी पोलिसांनी तत्काळ घटनास्थळी धाव घेतली. जखमीला उपचारासाठी घाटी रुग्णालयात दाखल केले. नेमाने उपचार सुरू असून प्रकृती स्थिर असल्याची प्राथमिक माहिती आहे..केंद्र सरकार म्हणतंय सिलिंडरचा तुटवडा नाहीकेंद्रीय पेट्रोलियम मंत्रालयाने सोमवारी एक महत्त्वाचे निवेदन जारी केले होते. त्यात कोणत्याही वितरकाकडून सिलिंडर तुटवड्याचा रिपोर्ट नसल्याचे सांगितले आहे. पुरवठा व्यवस्था पूर्णपणे सामान्य झाल्याचे स्पष्ट करण्यात आलेले आहे.ग्राहकांसाठी पुन्हा घरपोच डिलिव्हरी सुविधा सुरू झाल्याचं सरकारचं म्हणणं आहे. घरबसल्या सिलिंडर मिळवण्यासाठी ग्राहकांना फक्त नोंदणीकृत मोबाईल नंबरवरून बुकिंग करावे लागेल. बुकिंग केल्यानंतर ओटीपीच्या आधारे सिलेंडरची डिलिव्हरी होते. सध्या ९९ टक्के एलपीजी बुकिंग्स ओटीपी आधारित आहेत, असं केंद्राने स्पष्ट केलं आहे.