Sambhajinagar Crime : धक्कादायक ! मामीचा अल्पवयीन भाच्यावर लैंगिक अत्याचार अन् ... संतापजनक घटनेने शहरात खळबळ

Minor sexual abuse : मामाच्या घरी नसताताना वारंवार शारीरिक व मानसिक छळ केल्याची तक्रार पीडिताने केली. धमक्या देऊन गप्प ठेवण्याचा व ब्लॅकमेल करण्याचा प्रकारही समोर आला आहे. तक्रारीनंतर पोलिसांनी पोक्सो कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करून आरोपी मामीला अटक केली.
Police investigation underway in a sensitive POCSO case involving alleged sexual abuse of a minor by a family member in Chhatrapati Sambhajinagar.

छत्रपती संभाजीनगरमध्ये नात्याला काळिमा फासणारी अत्यंत संवेदनशील आणि संतापजनक घटना समोर आली आहे. आईच्या निधनानंतर मामाकडे राहू लागलेल्या अल्पवयीन भाच्यावर मामीने वारंवार लैंगिक अत्याचार केल्याचा गंभीर आरोप समोर आला आहे. या प्रकरणात पोलिसांनी संबंधित महिलेवर गुन्हा दाखल करून तिला अटक केली असून, तिचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळला आहे.

